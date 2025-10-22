Teljes pályás letámadást indított a balos sajtó, bizonygatják: nem lesz budapesti békecsúcs

Elkezdődött a baloldali sajtó információs hadviselése a budapesti békecsúcsról, miszerint mégsem lesz – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Talabér Krisztián. A Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója rámutatott: egy dátummal eredetileg sem rendelkező találkozóról terjesztik, hogy halasztják.

Emlékeztetett: korábban a baloldali sajtó azt is terjesztette, hiába jön Ferenc pápa, nem akar Orbán Viktor kormányfővel és Áder János akkori köztársasági elnökkel találkozni. Mi lett végül a végeredmény? Találkoztak.

„A balos sajtó hergel és hazudik, mert ők a káoszban és a gyűlöletben érdekeltek. Építő gondolat nulla, nekik csak az a fontos, hogy magyar a magyarnak ugorjon. Ezért fizetik őket” – zárta a bejegyzését Talabér Krisztián.