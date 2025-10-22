Budapesti békecsúcsPutyinbaloldalTrump

Teljes pályás letámadást indított a balos sajtó, bizonygatják: nem lesz budapesti békecsúcs

A politikai elemző tiszta vizet öntött a pohárba.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 10:43
Fotó: Alekszej Nyikolszkij Forrás: MTI/EPApool/Szputnyik/Kreml/Alek
Elkezdődött a baloldali sajtó információs hadviselése a budapesti békecsúcsról, miszerint mégsem lesz – hívta fel a figyelmet a közösségi oldalán Talabér Krisztián. A Magyar Társadalomkutató kutatási igazgatója rámutatott: egy dátummal eredetileg sem rendelkező találkozóról terjesztik, hogy halasztják.

Emlékeztetett: korábban a baloldali sajtó azt is terjesztette, hiába jön Ferenc pápa, nem akar Orbán Viktor kormányfővel és Áder János akkori köztársasági elnökkel találkozni. Mi lett végül a végeredmény? Találkoztak

„A balos sajtó hergel és hazudik, mert ők a káoszban és a gyűlöletben érdekeltek. Építő gondolat nulla, nekik csak az a fontos, hogy magyar a magyarnak ugorjon. Ezért fizetik őket” – zárta a bejegyzését Talabér Krisztián.

 

 

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin elnök (Fotó: MTI/EPA/Szputnyik/Kreml/Alekszej Nyikolszkij)

 

 

 

Donald Trump megerősítette, nem törölték a budapesti békecsúcsot

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Hegyi Zoltán
idezojelekARTE

Már az ARTE is silány propagandát nyomat

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A házigazda Orbán Viktor lesz, már amennyiben valahogy kihámozza magát ebből a rohadt nagy elszigetelődésből.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

