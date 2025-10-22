Orbán Viktor megható videót tett közzé: ilyenek voltak az eddigi békemenetek

Az első, 2012-es békemenetet is felidézte új videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök nosztalgikus felvételt tett közzé, amiben megható pillanatokat is megmutattak az eddigi békemenetekről.

Mint arról már írtunk, korábban a miniszterelnök arról is posztolt, hogy soha nem volt még ekkora jelentősége a békemenetnek, mint 2025-ben. Mutassuk meg, hogy Magyarország a béke szigete – üzente Orbán Viktor. Bayer Zsolt, aki Bencsik Andrással az első békemenetet szervezte, a ma reggeli Harcosok órájában arról beszélt, most hasonló a helyzet a 2012-eshez, ugyanakkora a nyomás az országon, mint akkor.