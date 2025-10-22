miniszterelnökBayer ZsoltBencsik AndrásOrbán Viktor

Orbán Viktor megható videót tett közzé: ilyenek voltak az eddigi békemenetek

Tizenhárom évvel ezelőtt szervezték az első békemenetet.

Magyar Nemzet
2025. 10. 22. 9:43
Orbán Viktor miniszterelnök beszédét hallgatják a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenet résztvevői a margitszigeti nagyréten 2024. június 1-jén
Orbán Viktor miniszterelnök beszédét hallgatják a Civil Összefogás Fórum - Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF-CÖKA) Békemenet résztvevői a margitszigeti nagyréten 2024. június 1-jén Fotó: Koszticsák Szilárd Forrás: MTI
Az első, 2012-es békemenetet is felidézte új videójában Orbán Viktor. A miniszterelnök nosztalgikus felvételt tett közzé, amiben megható pillanatokat is megmutattak az eddigi békemenetekről. 

Mint arról már írtunk, korábban a miniszterelnök arról is posztolt, hogy soha nem volt még ekkora jelentősége a békemenetnek, mint 2025-ben. Mutassuk meg, hogy Magyarország a béke szigete – üzente Orbán Viktor. Bayer Zsolt, aki Bencsik Andrással az első békemenetet szervezte, a ma reggeli Harcosok órájában arról beszélt, most hasonló a helyzet a 2012-eshez, ugyanakkora a nyomás az országon, mint akkor. 

Hegyi Zoltán
idezojelekARTE

Már az ARTE is silány propagandát nyomat

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A házigazda Orbán Viktor lesz, már amennyiben valahogy kihámozza magát ebből a rohadt nagy elszigetelődésből.

