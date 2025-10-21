békeOrbán ViktorManfred Weber

Weber ezt várja Orbán Viktortól a budapesti békecsúcson

Manfred Weber, az EPP vezetője úgy véli, hogy az orosz–ukrán háború befejezése Putyin kezében van. Hangsúlyozta, mennyire fontos az európai egység, és reméli, hogy Orbán Viktor ebben támogató szerepet vállalhat. Bízik abban, hogy a jövőben a magyar miniszterelnök segíthet az európai álláspont egységesítésében.

Magyar Nemzet
2025. 10. 21. 11:39
Orbán Viktor és Donald Trump Fotó: YOAN VALAT Forrás: POOL
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az EPP vezetője, Manfred Weber rövid sajtótájékoztatót tartott Strasbourgban Donald Trump béketörekvéseiről. Elmondta, hogy támogatják azokat a kezdeményezéseket, amelyek arra irányulnak, hogy béke legyen Ukrajnában, emellett Orbán Viktor magyar miniszterelnök szerepére is kitért.

Manfred Weber bízik benne, hogy Orbán Viktor segít egységesíteni az európai álláspontot
Manfred Weber bízik abban, hogy Orbán Viktor segít egységesíteni az európai álláspontot
Fotó: HENRIQUE CAMPOS / Hans Lucas

Weber szerint

a kérdés az, hogy Putyin kész-e leállítani a „provokáció nélküli háborút” Ukrajna ellen.

Az EPP vezetője hangsúlyozta, hogy nincs más alternatíva: erősnek és egységesnek kell lennünk európaiakként. 

Remélem, Orbán Viktor is hozzájárul ehhez, mert most elég elszigetelt a tanács asztalánál, amikor az orosz megközelítésről van szó. Remélem, segít egységesíteni az európai álláspontot

– számolt be róla az europa.eu.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekForbes

Mindig így kezdődik

Bayer Zsolt avatarja

Semotiuk elvtárs a Forbesban már az uniós tagságunk elvételével fenyeget.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.