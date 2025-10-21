Weber ezt várja Orbán Viktortól a budapesti békecsúcson

Az EPP vezetője, Manfred Weber rövid sajtótájékoztatót tartott Strasbourgban Donald Trump béketörekvéseiről. Elmondta, hogy támogatják azokat a kezdeményezéseket, amelyek arra irányulnak, hogy béke legyen Ukrajnában, emellett Orbán Viktor magyar miniszterelnök szerepére is kitért.

Manfred Weber bízik abban, hogy Orbán Viktor segít egységesíteni az európai álláspontot

Fotó: HENRIQUE CAMPOS / Hans Lucas

Weber szerint

a kérdés az, hogy Putyin kész-e leállítani a „provokáció nélküli háborút” Ukrajna ellen.

Az EPP vezetője hangsúlyozta, hogy nincs más alternatíva: erősnek és egységesnek kell lennünk európaiakként.

Remélem, Orbán Viktor is hozzájárul ehhez, mert most elég elszigetelt a tanács asztalánál, amikor az orosz megközelítésről van szó. Remélem, segít egységesíteni az európai álláspontot

– számolt be róla az europa.eu.

Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)