Weber ezt várja Orbán Viktortól a budapesti békecsúcson

Az EPP vezetője, Manfred Weber rövid sajtótájékoztatót tartott Strasbourgban Donald Trump béketörekvéseiről. Elmondta, hogy támogatják azokat a kezdeményezéseket, amelyek arra irányulnak, hogy béke legyen Ukrajnában, emellett Orbán Viktor magyar miniszterelnök szerepére is kitért.
Weber szerint
a kérdés az, hogy Putyin kész-e leállítani a „provokáció nélküli háborút” Ukrajna ellen.
Az EPP vezetője hangsúlyozta, hogy nincs más alternatíva: erősnek és egységesnek kell lennünk európaiakként.
Remélem, Orbán Viktor is hozzájárul ehhez, mert most elég elszigetelt a tanács asztalánál, amikor az orosz megközelítésről van szó. Remélem, segít egységesíteni az európai álláspontot
– számolt be róla az europa.eu.
Borítókép: Orbán Viktor és Donald Trump (Fotó: AFP)