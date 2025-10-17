Brüsszelben Magyar Péterék pártja, az Európai Néppárt a rezsicsökkentés eltörlése mellett voksolt, ami súlyos következményekkel járhat a magyar háztartások számára. A döntés értelmében a kormány által évek óta biztosított alacsony gázárak megszűnhetnek, így a családoknak jelentősen többet kell majd fizetniük az energiaellátásért. A szakértők szerint az intézkedés következtében a magyar családok gázszámlái akár évi több százezer forinttal emelkedhetnek. A kormány eddig minden lépést megtett annak érdekében, hogy a lakosság számára biztosítsa a megfizethető energiaárakat, és védelmet nyújtson az európai ársokk ellen.
Magyar Péterék a rezsicsökkentés ellen szavaztak, ennyivel drágulhat a gáz
Az Európai Néppárt Brüsszelben a rezsicsökkentés eltörlése mellett szavazott, ami a magyar háztartások számára jelentős többletköltséget jelenthet. A magyar kormány által biztosított alacsony gázárak megszűnése – a tél közeledtével – jelentős pluszterhet róhat a családokra. Szakértők szerint a teljes orosz energiahordozó-embargó nem indokolható, és veszélyezteti Magyarország energiaellátásának biztonságát. A frissen benyújtott magyar–szlovák kezdeményezés célja, hogy megvédjék a rezsicsökkentés eredményeit.
Az Európai Parlament szakbizottsága által támogatott javaslat, amely 2026. január 1-jétől betiltaná az orosz földgáz és kőolaj importját az Európai Unióba, súlyos gazdasági és ellátásbiztonsági következményekkel járna. Hortay Olivér, a Századvég kutatóintézeti igazgatója szerint a teljes embargó semmilyen észérvvel nem indokolható, és jogi aggályok is felmerülnek. Energiapiaci szakértők figyelmeztettek, hogy az EU egyes politikai döntései gyakran nem veszik figyelembe a tagállamok egyedi helyzetét, és Magyarország esetében a földgázimport-függőség és az alacsony rezsi biztosítása kulcsfontosságú.
Összességében elmondható, hogy a brüsszeli párt szavazata a magyar háztartások számára egyértelműen az energiaárak emelkedését és a rezsicsökkentés eredményeinek megszűnését jelentheti. A magyar kormány eddigi intézkedései a lakosság védelmét szolgálták, a mostani döntés azonban ennek az alapelvnek az ellenkezőjét vetíti előre.
Könnyű belátni, hogyha az Európai Bizottság a maradék majdnem húszszázalékos orosz kitettséget is kipucolná az európai gázkínálatból, azzal egy újabb jelentős áremelkedést idézne elő, és tovább mélyítené a versenyképességi problémákat
– hangsúlyozta Hortay Olivér.
További Külföld híreink
Rezsicsökkentés: Magyarország szövetségeseket gyűjt
Az EP javaslatai ellehetetlenítenék Magyarország és Szlovákia biztonságos energiaellátását és robbanásszerű energiaár-emelkedéshez vezetnének. Ezért Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP és Monika Benová, a SMER–SD európai parlamenti delegációvezetői közös levélben fordultak az Európai Bizottsághoz, melyben felszólították a brüsszeli testületet, hogy segítse elő az érintett országok biztonságos energiaellátását.
A magyar–szlovák kezdeményezés üzenete egyértelmű: nem engedünk a rezsicsökkentésből!
Borítókép: Az Európai Néppártnak nem tetszik a magyar rezsicsökkentés (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Emberölésre gyanakszanak a nyomozók a világmárka alapítójának halála ügyében, újranyitják az aktát + fotó
Először azt hitték, balesetben halt meg az ország ötödik leggazdagabb embere.
Szijjártó Péter: A béke hiánya mindannyiunk gondja
Biztató fejlemény, hogy az amerikai és orosz elnök személyes találkozóra készül.
A diplomáciai sakkjátszma következő lépése Budapesten + videó
Budapesti békecsúcs.
Zelenszkij terve visszafelé sült el + videó
Az elemző szerint az ukrán elnök hónapokig azon dolgozott, hogy éket verjen Donald Trump és Orbán Viktor közé.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Emberölésre gyanakszanak a nyomozók a világmárka alapítójának halála ügyében, újranyitják az aktát + fotó
Először azt hitték, balesetben halt meg az ország ötödik leggazdagabb embere.
Szijjártó Péter: A béke hiánya mindannyiunk gondja
Biztató fejlemény, hogy az amerikai és orosz elnök személyes találkozóra készül.
A diplomáciai sakkjátszma következő lépése Budapesten + videó
Budapesti békecsúcs.
Zelenszkij terve visszafelé sült el + videó
Az elemző szerint az ukrán elnök hónapokig azon dolgozott, hogy éket verjen Donald Trump és Orbán Viktor közé.