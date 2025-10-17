Magyar Péterék a rezsicsökkentés ellen szavaztak, ennyivel drágulhat a gáz

Az Európai Parlament szakbizottsága által támogatott javaslat, amely 2026. január 1-jétől betiltaná az orosz földgáz és kőolaj importját az Európai Unióba, súlyos gazdasági és ellátásbiztonsági következményekkel járna. Hortay Olivér, a Századvég kutatóintézeti igazgatója szerint a teljes embargó semmilyen észérvvel nem indokolható, és jogi aggályok is felmerülnek. Energiapiaci szakértők figyelmeztettek, hogy az EU egyes politikai döntései gyakran nem veszik figyelembe a tagállamok egyedi helyzetét, és Magyarország esetében a földgázimport-függőség és az alacsony rezsi biztosítása kulcsfontosságú.

Összességében elmondható, hogy a brüsszeli párt szavazata a magyar háztartások számára egyértelműen az energiaárak emelkedését és a rezsicsökkentés eredményeinek megszűnését jelentheti. A magyar kormány eddigi intézkedései a lakosság védelmét szolgálták, a mostani döntés azonban ennek az alapelvnek az ellenkezőjét vetíti előre.

Könnyű belátni, hogyha az Európai Bizottság a maradék majdnem húszszázalékos orosz kitettséget is kipucolná az európai gázkínálatból, azzal egy újabb jelentős áremelkedést idézne elő, és tovább mélyítené a versenyképességi problémákat

– hangsúlyozta Hortay Olivér.