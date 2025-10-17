energiaárakorosz gázMagyarországrezsicsökkentés

Magyar Péterék a rezsicsökkentés ellen szavaztak, ennyivel drágulhat a gáz

Az Európai Néppárt Brüsszelben a rezsicsökkentés eltörlése mellett szavazott, ami a magyar háztartások számára jelentős többletköltséget jelenthet. A magyar kormány által biztosított alacsony gázárak megszűnése – a tél közeledtével – jelentős pluszterhet róhat a családokra. Szakértők szerint a teljes orosz energiahordozó-embargó nem indokolható, és veszélyezteti Magyarország energiaellátásának biztonságát. A frissen benyújtott magyar–szlovák kezdeményezés célja, hogy megvédjék a rezsicsökkentés eredményeit.

Magyar Nemzet
2025. 10. 17. 17:35
Az Európai Néppártnak nem tetszik a magyar rezsicsökkentés
Az Európai Néppártnak nem tetszik a magyar rezsicsökkentés Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Brüsszelben Magyar Péterék pártja, az Európai Néppárt a rezsicsökkentés eltörlése mellett voksolt, ami súlyos következményekkel járhat a magyar háztartások számára. A döntés értelmében a kormány által évek óta biztosított alacsony gázárak megszűnhetnek, így a családoknak jelentősen többet kell majd fizetniük az energiaellátásért. A szakértők szerint az intézkedés következtében a magyar családok gázszámlái akár évi több százezer forinttal emelkedhetnek. A kormány eddig minden lépést megtett annak érdekében, hogy a lakosság számára biztosítsa a megfizethető energiaárakat, és védelmet nyújtson az európai ársokk ellen.

Ha elzárják az orosz gázcsapokat, veszélybe kerül a magyar rezsicsökkentés
Ha elzárják az orosz gázcsapokat, veszélybe kerül a magyar rezsicsökkentés
(Fotó: OLESYA KURPYAYEVA / AFP)

Az Európai Parlament szakbizottsága által támogatott javaslat, amely 2026. január 1-jétől betiltaná az orosz földgáz és kőolaj importját az Európai Unióba, súlyos gazdasági és ellátásbiztonsági következményekkel járna. Hortay Olivér, a Századvég kutatóintézeti igazgatója szerint a teljes embargó semmilyen észérvvel nem indokolható, és jogi aggályok is felmerülnek. Energiapiaci szakértők figyelmeztettek, hogy az EU egyes politikai döntései gyakran nem veszik figyelembe a tagállamok egyedi helyzetét, és Magyarország esetében a földgázimport-függőség és az alacsony rezsi biztosítása kulcsfontosságú. 

Összességében elmondható, hogy a brüsszeli párt szavazata a magyar háztartások számára egyértelműen az energiaárak emelkedését és a rezsicsökkentés eredményeinek megszűnését jelentheti. A magyar kormány eddigi intézkedései a lakosság védelmét szolgálták, a mostani döntés azonban ennek az alapelvnek az ellenkezőjét vetíti előre.

Könnyű belátni, hogyha az Európai Bizottság a maradék majdnem húszszázalékos orosz kitettséget is kipucolná az európai gázkínálatból, azzal egy újabb jelentős áremelkedést idézne elő, és tovább mélyítené a versenyképességi problémákat

– hangsúlyozta Hortay Olivér. 

Rezsicsökkentés: Magyarország szövetségeseket gyűjt

Az EP javaslatai ellehetetlenítenék Magyarország és Szlovákia biztonságos energiaellátását és robbanásszerű energiaár-emelkedéshez vezetnének. Ezért Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP és Monika Benová, a SMER–SD európai parlamenti delegációvezetői közös levélben fordultak az Európai Bizottsághoz, melyben felszólították a brüsszeli testületet, hogy segítse elő az érintett országok biztonságos energiaellátását. 

A magyar–szlovák kezdeményezés üzenete egyértelmű: nem engedünk a rezsicsökkentésből!

Borítókép: Az Európai Néppártnak nem tetszik a magyar rezsicsökkentés (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Szőcs László
idezojelekBudapesti békecsúcs

Csúcs ez az érzés – de nem Brüsszelben

Szőcs László avatarja

Most rossz ellendrukkernek lenni: Trump és Putyin a fővárosunkban találkozhatnak majd.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu