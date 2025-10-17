Magyar–szlovák kezdeményezés: nem engedünk a rezsicsökkentésből!

A rezsicsökkentés eredményeit meg kell védeni

Az Európai Parlament ajánlásai Szlovákiában is hasonlóan súlyos következményekkel járnának. Ezért Deutsch Tamás a Fidesz–KDNP és Monika Benová a SMER–SD európai parlamenti delegációvezetői közös levélben fordultak az Európai Bizottsághoz. A delegációvezetők jelezték a javaslatok jelentős ellátásbiztonsági kockázatait, valamint a magyar és szlovák gazdaságra gyakorolt súlyos negatív hatásait. Továbbá felszólították a brüsszeli testületet, hogy a szankciók helyett inkább az érintett országok biztonságos energiaellátásának segítésén dolgozzon. Közös levelüket a delegációvezetők a magyar, illetve a szlovák kormánynak is eljuttatták.