Az Európai Parlament (EP) által elfogadott, Magyar Péter brüsszeli pártja által teljes mellszélességgel támogatott, álláspontja szerint az orosz kőolaj importját 2026, az orosz földgáz vezetékes behozatalát 2027. január 1-jétől kellene betiltani. Továbbá az EP a nukleáris fűtőelemek importját és az atomenergia területén történő együttműködést is szankcionálná. Ezek a javaslatok Magyarországon jelentős benzináremelkedéshez, üzemanyaghiányhoz a rezsiárak robbanásszerű növekedéséhez, illetve a paksi atomerőmű működtetésének ellehetetlenüléséhez vezethetnek – veszélybe kerülhet a rezsicsökkentés.
Magyar–szlovák kezdeményezés: nem engedünk a rezsicsökkentésből!
Az Európai Parlament illetékes szakbizottságai csütörtökön, Magyar Péter brüsszeli pártjának támogatásával, megszavazták az orosz energiaimport betiltására irányuló rendelettel kapcsolatos parlamenti javaslatcsomagot. Az EP javaslatai ellehetetlenítenék Magyarország és Szlovákia biztonságos energiaellátását és robbanásszerű energiaáremelkedéshez vezetnének. Ezért Deutsch Tamás a Fidesz–KDNP és Monika Benová a SMER–SD európai parlamenti delegációvezetői közös levélben fordultak az Európai Bizottsághoz, melyben felszólították a brüsszeli testületet, hogy segítse elő az érintett országok biztonságos energiaellátását. A magyar–szlovák kezdeményezés üzenete egyértelmű: nem engedünk a rezsicsökkentésből!
A rezsicsökkentés eredményeit meg kell védeni
Az Európai Parlament ajánlásai Szlovákiában is hasonlóan súlyos következményekkel járnának. Ezért Deutsch Tamás a Fidesz–KDNP és Monika Benová a SMER–SD európai parlamenti delegációvezetői közös levélben fordultak az Európai Bizottsághoz. A delegációvezetők jelezték a javaslatok jelentős ellátásbiztonsági kockázatait, valamint a magyar és szlovák gazdaságra gyakorolt súlyos negatív hatásait. Továbbá felszólították a brüsszeli testületet, hogy a szankciók helyett inkább az érintett országok biztonságos energiaellátásának segítésén dolgozzon. Közös levelüket a delegációvezetők a magyar, illetve a szlovák kormánynak is eljuttatták.
Az energiaellátás biztonsága és az alacsony rezsiárak biztosításának képessége a nemzeti szuverenitás részei. Ezért minden ezt támadó kezdeményezés ellen határozottan fellépünk. Ebben a küzdelemben szlovák barátainkra is számíthatunk, ez a közös levél újabb megerősítése ennek a ténynek
– fogalmazott Deutsch Tamás.
Borítókép: Deutsch Tamás, a Fidesz–KDNP és Monika Benová, a SMER–SD európai parlamenti delegációvezetői közös levélben fordultak az Európai Bizottsághoz (Fotó: MTI)
