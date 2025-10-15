Magyar Péter brüsszeli pártja elzáratná a Magyarországra vezető olaj- és gázvezetékeket

Az Európai Parlament javaslata szerint az orosz olajimportot kevesebb mint három hónap múlva, 2026 január 1-jétől be kellene tiltani. „Ezzel az eddigi kettő helyett csak az Adria olajimport-vezeték működhetne, amely az eddigi kapacitásteszteken többször is megbukott. Ez azonnali, jelentős benzinár-emelkedést okozna és rövid távon üzemanyaghiányt is eredményezhetne” – húzta alá a fideszes politikus.

Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban (Fotó:MTI/Bodnár Boglárka)

Az EP javaslata a vezetékes orosz földgáz importját 2027 január 1-jétől tiltaná be. „Magyarország esetében az IMF friss modellszámítása szerint ez az intézkedés akár 4 százalékos GDP-veszteséget okozhat. A magyar családok rezsiszámlái pedig akár évi ötszázezer forinttal is emelkedhetnének. Ez elfogadhatatlan” – emelte ki a Patrióták Európáért frakció képviselője.