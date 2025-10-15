Gyürk AndrásEurópai ParlamentjavaslatMagyar Péter

Magyar Péter brüsszeli pártja elzáratná a Magyarországra vezető olaj- és gázvezetékeket

Az Európai Parlament (EP) illetékes szakbizottságai csütörtökön szavaznak az orosz energiaimport betiltására irányuló jogalkotási javaslatról. A szavazás kapcsán Gyürk András fideszes EP-képviselő, a Patrióták képviselőcsoportjának tagja kiemelte: „Az EP javaslata példátlan támadás a magyar energiaellátás biztonsága ellen és a rezsicsökkentés jogi-pénzügyi ellehetetlenítésére irányul. A javaslatot ennek ellenére teljes mellszélességgel támogatja Magyar Péter pártja Brüsszelben.”

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 13:21
Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője Fotó: Hatlaczki Balázs
Az Európai Parlament javaslata szerint az orosz olajimportot kevesebb mint három hónap múlva, 2026 január 1-jétől be kellene tiltani. „Ezzel az eddigi kettő helyett csak az Adria olajimport-vezeték működhetne, amely az eddigi kapacitásteszteken többször is megbukott. Ez azonnali, jelentős benzinár-emelkedést okozna és rövid távon üzemanyaghiányt is eredményezhetne” – húzta alá a fideszes politikus. 

Gyürk András, a Fidesz EP-képviselõje felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban
Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője felszólal az Európai Parlament plenáris ülésén Strasbourgban (Fotó:MTI/Bodnár Boglárka) 

Az EP javaslata a vezetékes orosz földgáz importját 2027 január 1-jétől tiltaná be. „Magyarország esetében az IMF friss modellszámítása szerint ez az intézkedés akár 4 százalékos GDP-veszteséget okozhat. A magyar családok rezsiszámlái pedig akár évi ötszázezer forinttal is emelkedhetnének. Ez elfogadhatatlan” – emelte ki a Patrióták Európáért frakció képviselője. 

Magyar Péter pártja Európában a Magyarországra nézve káros javaslatok előterjesztői és határozott támogatói között van. Mi azonban nem engedünk a brüsszeli nyomásgyakorlásnak és határozottan kiállunk hazánk zavartalan energiaellátása mellett

 – fogalmazott Gyürk András.

 

 

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

