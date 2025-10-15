Szijjártó Péter az Orosz energiahéten újságíróknak nyilatkozva abbéli reményének adott hangot, hogy a béke hamarosan visszatérhet Közép-Európába, s úgy vélekedett, hogy napjainkban Donald Trump az ukrajnai rendezés egyetlen reménye.
Szijjártó Péter: Donald Trump megérdemelné a Nobel-békedíjat
Donald Trump amerikai elnök megérdemelné a Nobel-békedíjat, mert rendkívül sokat tett a fegyveres konfliktusok lezárásáért világszerte. A tárca közlése szerint Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Moszkvában tette kijelentését.
Ezért ismét köszönetét fejezte ki az amerikai elnöknek az erőfeszítéseiért, külön kitérve az alaszkai találkozójára orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal, és egyúttal azt is kiemelte, hogy nyitva kell tartani a kommunikációs csatornákat Oroszországgal.
Illetve leszögezte, hogy Donald Trump megérdemelné a Nobel-békedíjat, ugyanis igen sokat tett a béke érdekében, és nemcsak Ukrajnában, hanem az egész világon.
Hálásak vagyunk neki, mert nagyon sokat tett az ukrajnai béke érdekében, jóval többet, mint bármely másik politikus a világon. Természetesen a magyar miniszterelnök is békemissziót hajtott végre, és ő is mindent megtesz, de ha a nagy és erős országok vezetőiről van szó, Trump elnök teszi a legnagyobb erőfeszítéseket az ukrajnai béke érdekében
– fogalmazott.
További Külföld híreink
A miniszter az amerikai elnök békeerőfeszítései kapcsán érintette a közel-keleti helyzetet és az Izrael és több arab állam közötti kapcsolatok normalizálását célzó korábbi Ábrahám-megállapodásokat is.
Rámutatott, hogy ez volt az első olyan fejlemény még Donald Trump első ciklusából, amely elhozta a reális reményét annak, hogy a térség lakosai visszatérhetnek a békés és biztonságos élethez, a mostani gázai tűzszünet pedig a második ilyen.
És hiszem, hogy hosszú évtizedek sikertelen kísérletei után ez a megoldás valóban békét hozhat a Közel-Keletre. El kell mondanom, hogy hálásak vagyunk neki, mert neki köszönhető, hogy a Hamász az utolsó magyar túszt is szabadon engedte. Nélküle ez nem lett volna lehetséges
– mondta.
További Külföld híreink
Végül pedig közölte, hogy a nap folyamán találkozik Gyenisz Manturov és Alekszandr Novak orosz miniszterelnök-helyettesekkel, illetve a Gazprom és a Roszatom vezérigazgatójával, Alekszej Millerrel és Alekszej Lihacsovval is.
Borítókép: Szijjártó Péter (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Putyin a legújabb szövetségesét fogadta a Kremlben
Ez az első hivatalos egyeztetés.
Trump kitartó munkával békét teremtett a Közel-Keleten is, közben Európa még mindig háborúról beszél
Trump a diplomáciában és a békében, Európa a háborúban hisz.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Közel-Kelet után most Európán a sor
A honvédelmi miniszter a Facebookon tett közzé bejegyzést.
„Éreztem, hogy az épület inog” – földrengés volt Szatmárban szerda reggel
Nyíregyházán is lehetett érezni.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Putyin a legújabb szövetségesét fogadta a Kremlben
Ez az első hivatalos egyeztetés.
Trump kitartó munkával békét teremtett a Közel-Keleten is, közben Európa még mindig háborúról beszél
Trump a diplomáciában és a békében, Európa a háborúban hisz.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A Közel-Kelet után most Európán a sor
A honvédelmi miniszter a Facebookon tett közzé bejegyzést.
„Éreztem, hogy az épület inog” – földrengés volt Szatmárban szerda reggel
Nyíregyházán is lehetett érezni.