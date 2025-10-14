Szijjártó Péter szerint Brüsszel hibás döntései újabb gazdasági válságot hozhatnak

Szijjártó Péter az EU külkereskedelmi tanácsának informális ülését követően arról számolt be, hogy a világ gyorsan halad az újbóli blokkosodás irányába, ami óriási károkat okozna, ahogy történt az többek között Magyarországgal is a hidegháború alatt, és ezen az Európai Unió is rajtaveszne. „Az Európai Unió az elmúlt hónapokban, években rajtavesztett minden olyan megegyezésen, amelyet saját maga kötött, s általában rajtavesztett azon intézkedéseken is, amelyekhez pedig semmi köze nem volt” – húzta alá.

Szijjártó Péter szerint minél előbb alapvető gazdaságpolitikai fordulatra van szükség Brüsszelben Fotó: AFP

Az idő azt bizonyította, hogy a brüsszeli intézkedések egyrészt elszigetelték az Európai Uniót, másrészt pedig az európai gazdaságnak gyakorlatilag adtak egy óriási kiütést

– tette hozzá.

Erre példaként hozta fel először is, hogy az Oroszországgal szembeni szankciókkal összeomlott az eddigi európai gazdasági növekedési modell, amely a fejlett nyugati technológiák és a keleti energiahordozók kombinációjára épült, és máig nem is lépett ennek semmi a helyébe. Bírálta a kínai elektromosautó-iparra vonatkozóan bevezetett, szavai szerint szintén rendkívül ártalmas vámokat, továbbá úgy vélekedett, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke nemrégiben megkötötte az „évszázad legrosszabb dealjét” az Egyesült Államokkal a vámokról.