Győri Enikő a vita során elmondta: „Én nem tudok tapsolni annak, hogy az exportunk után az eddigi 2–3 százalék helyett 15 százalék vámot kell mostantól fizetni, miközben az amerikai ipari termékek vámmentesen jöhetnek be. Ráadásul arról nem esett szó, miként kívánja a bizottság kompenzálni az olyan, súlyos veszteségeket elszenvedő gazdasági szektorokat, mint például az európai borászat.”
Ursula von der Leyen paktuma miatt súlyos veszteségeket szenved el Európa
Az Európai Parlament szerda délutáni plenáris ülésén a képviselők az illetékes biztos jelenlétében vitatták meg azt a kereskedelmi megállapodást, amelyet az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság július végén kötött az USA-val. Győri Enikő, a Fidesz EP-képviselője rámutatott: ez az egyezmény több, Európa számára fontos gazdasági szektort is rendkívül hátrányosan érint, miközben az USA nyer a megállapodáson. Mindez távol van attól, hogy tisztességes, kölcsönös és kiegyensúlyozott legyen. Kiemelte: „A történelemkönyvekbe július 28-a Európa megaláztatásának napjaként fog bevonulni.”
A képviselő rámutatott: azzal, hogy a bizottság az Amerikai Egyesült Államoknak beruházást, csip- és energiavásárlást ígért, a hatáskörén is messze túlterjeszkedett. Tette ezt a bizottság azért, hogy az USA továbbra is finanszírozza Ukrajnát. E politikai alku annak a bizonyítéka, hogy Von der Leyen asszonynak fontosabb volt Ukrajna, mint az európai polgárok és vállalkozások.
Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
