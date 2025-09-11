Rendkívüli

Ügyészségi nyomozás indulhat Krúbi ellen

Európai BizottságAmerikavámUrsula von der Leyen

Ursula von der Leyen paktuma miatt súlyos veszteségeket szenved el Európa

Az Európai Parlament szerda délutáni plenáris ülésén a képviselők az illetékes biztos jelenlétében vitatták meg azt a kereskedelmi megállapodást, amelyet az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság július végén kötött az USA-val. Győri Enikő, a Fidesz EP-képviselője rámutatott: ez az egyezmény több, Európa számára fontos gazdasági szektort is rendkívül hátrányosan érint, miközben az USA nyer a megállapodáson. Mindez távol van attól, hogy tisztességes, kölcsönös és kiegyensúlyozott legyen. Kiemelte: „A történelemkönyvekbe július 28-a Európa megaláztatásának napjaként fog bevonulni.”

Magyar Nemzet
2025. 09. 11. 8:42
Ursula von der Leyen Fotó: SEBASTIEN BOZON Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Győri Enikő a vita során elmondta: „Én nem tudok tapsolni annak, hogy az exportunk után az eddigi 2–3 százalék helyett 15 százalék vámot kell mostantól fizetni, miközben az amerikai ipari termékek vámmentesen jöhetnek be. Ráadásul arról nem esett szó, miként kívánja a bizottság kompenzálni az olyan, súlyos veszteségeket elszenvedő gazdasági szektorokat, mint például az európai borászat.”

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: Gints Ivuskans / AFP)
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: Gints Ivuskans / AFP)

A képviselő rámutatott: azzal, hogy a bizottság az Amerikai Egyesült Államoknak beruházást, csip- és energiavásárlást ígért, a hatáskörén is messze túlterjeszkedett. Tette ezt a bizottság azért, hogy az USA továbbra is finanszírozza Ukrajnát. E politikai alku annak a bizonyítéka, hogy Von der Leyen asszonynak fontosabb volt Ukrajna, mint az európai polgárok és vállalkozások.

Borítókép: Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Odrobina Kristóf
idezojelekcharlie kirk

Majka és Krúbi számára eljött a pont, ahol mélyen magukba kell nézniük

Odrobina Kristóf avatarja

Elég egyetlen pszichésen beteg ember, aki a koncerten valaki meggyilkolását látván komolyan veszi a produkciót és felhatalmazva érzi magát.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu