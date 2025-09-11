Ursula von der Leyen paktuma miatt súlyos veszteségeket szenved el Európa

A képviselő rámutatott: azzal, hogy a bizottság az Amerikai Egyesült Államoknak beruházást, csip- és energiavásárlást ígért, a hatáskörén is messze túlterjeszkedett. Tette ezt a bizottság azért, hogy az USA továbbra is finanszírozza Ukrajnát. E politikai alku annak a bizonyítéka, hogy Von der Leyen asszonynak fontosabb volt Ukrajna, mint az európai polgárok és vállalkozások.