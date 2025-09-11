Ursula von der Leyen háborúpárti beszédet mondott, a Tisza állva tapsolt neki

Ursula von der Leyen szerint Európának nincs más választása, mint aktívan részt venni az új világrendért folytatott küzdelemben (Fotó: SEBASTIEN BOZON / AFP)

Több pénz, fegyver, paripa Ukrajnának

Von der Leyen kiemelte:

A háborúnak le kell zárulnia igazságos és tartós békével Ukrajnának, mert Ukrajna szabadsága Európa szabadsága. Nem könnyű napirendre térni az Alaszkában történtek felett, de néhány nappal később Európa vezetői ellátogattak Washingtonba, hogy támogassák Zelenszkij elnököt és biztosítsák az elkötelezettségükről. Azóta tényleges előrelépés történt. Az elmúlt héten a tettre készek koalíciójának 26 országa bejelentette, hogy tűzszünet esetén kész részt venni a békét biztosító erők munkájában Ukrajnában, vagy adott esetben pénzügyileg hozzájárulni ahhoz.

Továbbra is támogatni fogjuk a háború befejezésére irányuló diplomáciai erőfeszítéseket

– hangsúlyozta a bizottsági elnök.

Újabb szankciók Oroszország ellen

Az elnök közölte: az Európai Unió már a 19. szankciós csomag előkészítésén dolgozik. Emellett kedvezményeket ígért azoknak az országoknak és vállalatoknak, amelyek ukrán nyersanyagot vásárolnak vagy más módon támogatják Kijevet.

Sürgette, hogy Európa azonnali pénzügyi segítséget adjon az ukrán gazdaság fennmaradásához.

Von der Leyen szerint Európa előtt most az a kérdés áll, hogy képes-e egységesen fellépni. Hangsúlyozta: meg kell erősíteni az „Európa-párti demokratikus erők” többségét, és a bizottság kész arra, hogy minden erejével ebben működjön együtt a tagállamokkal és az Európai Parlamenttel. Kritikusai szerint ez újabb lépés a brüsszeli hatalom központosítása felé.

Ursula von der Leyen Ukrajna-támogatásáról Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont vezetője úgy fogalmazott:

A védelmi együttműködés jegyében egy csillagászati összeget, 800 milliárd eurós támogatást jelentett be, illetve az orosz vagyonok elkobzásából is Ukrajnát akarja támogatni a bizottság elnöke. Ezek nem voltak új bejelentések, csak alátámasztják azt, amiről beszéltem, hogy iszonyatos összegeket kíván erre szánni az Európai Unió, ami nincs meg a saját költségvetésében sem.

Ursula von der Leyen hosszan sorolta, miért kell további támogatást adni Kijevnek (Fotó: Sebastien Bozon / AFP)

Nem az emberek gondjairól szólt