Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán megosztott videójában hangsúlyozta, hogy Magyar Péter brüsszeli pártja ma újabb veszélyes döntést hozott, ugyanis az Európai Parlament mai döntésével kockára teszik a magyarországi rezsicsökkentés eredményeit.
Szijjártó Péter: Magyar Péterék a rezsicsökkentés ellen szavaztak
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint az Európai Parlament mai döntése veszélyezteti a magyar rezsicsökkentés eredményeit. Kiemelte, hogy Magyar Péter pártja és európai frakciója a rezsicsökkentés ellen szavazott. Magyarország ma Európa legalacsonyabb gázárait kínálja, főként orosz import révén, de a döntés miatt jelentős áremelkedés következhet be. Szijjártó hangsúlyozta, hogy nem engedik, hogy a magyar családok fizessék meg Brüsszel háborús politikáját vagy a bábkormány tevékenységének árát.
Ma a magyar emberek Európa legalacsonyabb gázárait fizetik, egyszerűen azért, mert Oroszországból szerzi be Magyarország legnagyobb mértékben a földgázt.
Azzal folytatta, hogyha ezt a lehetőséget elveszik tőlünk, akkor a magyar emberektől elveszik Európa legalacsonyabb gázárait is, és egy jelentős gázáremelkedés fog bekövetkezni Magyarországon.
Mi ezt nem akarjuk, mi nem akarjuk, hogy a magyar családok fizessék meg az európai háborús politika árát,
és azt sem akarják, hogy a magyar családok fizessék meg egy Brüsszelből iderendelt bábkormány tevékenységének az árát. „Meg kell állítani Magyar Péter brüsszeli pártját abban, hogy elvegye a magyar emberektől Európa legolcsóbb gázárait” – mondta a külügyminiszter.
Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)
