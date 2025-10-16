Szijjártó Péter: Magyar Péterék a rezsicsökkentés ellen szavaztak

Mi ezt nem akarjuk, mi nem akarjuk, hogy a magyar családok fizessék meg az európai háborús politika árát,

és azt sem akarják, hogy a magyar családok fizessék meg egy Brüsszelből iderendelt bábkormány tevékenységének az árát. „Meg kell állítani Magyar Péter brüsszeli pártját abban, hogy elvegye a magyar emberektől Európa legolcsóbb gázárait” – mondta a külügyminiszter.

Borítókép: Manfred Weber és Magyar Péter (Fotó: AFP)