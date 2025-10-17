TrumpbékePutyinOrbán ViktorBudapesti békecsúcsBudapestcsúcstalálkozó

Putyin így készül a budapesti békecsúcsra

Az amerikai és az orosz elnök tegnapi telefonbeszélgetésén a Tomahawk rakéták Ukrajna számára történő lehetséges szállítása is téma volt. Az orosz elnök ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy ezek a fegyverek nem változtatnának a csatatéren kialakult helyzeten, de súlyosan károsítanák Moszkva és Washington kapcsolatát, közölte Putyin munkatársa. Elkezdődött a budapesti békecsúcs előkészítése Moszkvában.

Munkatársunktól
2025. 10. 17. 10:31
Trump-Putyin csúcstalálkozó lesz Budapesten, erősítették meg a hírt Moszkvában. Fotó: DREW ANGERER Forrás: AFP
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Miután megbeszélést folytatott Donald Trump elnökkel, Vlagyimir Putyinnal, az elnök tanácsadója, Jurij Usakov beszámolója szerint, megbeszélést tartott a Biztonsági Tanács tagjaival, számolt be róla a RIA Novosztyi

Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin orosz elnök
Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin orosz elnök
Fotó: ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL

„Tegnap este, közvetlenül Donald Trump amerikai elnökkel folytatott telefonbeszélgetése után Vlagyimir Vlagyimirovics Putyin orosz elnök összegyűjtötte a Biztonsági Tanács állandó tagjait a Kremlben, és részletesen tájékoztatta őket az amerikai kollégájával folytatott eszmecsere tartalmáról” – mondta. Az orosz elnök szeptemberben is konzultált az orosz Biztonsági Tanács tagjaival az ukrán háború ügyében.

Trump és Putyin a nyolcadik, egyben leghosszabb telefonbeszélgetését tartotta második ciklusa kezdete óta, amely két és fél órán át tartott. Usakov szerint egy új csúcstalálkozóról tárgyaltak, amelyet Budapesten tartanak. A találkozó időzítése Szergej Lavrov külügyminiszter és Marco Rubio külügyminiszter együttműködésével válik majd egyértelműbbé. Az ukrajnai háborúval kapcsolatban Putyin hangsúlyozta Oroszország elkötelezettségét a diplomáciai megoldás iránt, és részletes helyzetértékelést adott.

Felmerült a Tomahawk rakéták Ukrajna számára történő lehetséges szállítása is. Az orosz elnök a beszélgetésben megjegyezte, hogy ezek a fegyverek nem változtatnának a csatatéren kialakult helyzeten, de súlyosan károsítanák Moszkva és Washington kapcsolatát.

A RIA beszámolója szerint Trump a maga részéről a konfliktus mielőbbi befejezését szorgalmazta, és kijelentette, hogy ez óriási lehetőségeket nyit meg az Oroszország és az Egyesült Államok közötti gazdasági együttműködés előtt.

Borítókép: Trump-Putyin csúcstalálkozó lesz Budapesten, erősítették meg a hírt Moszkvában. (Fotó: AFP)

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Horváth József
idezojelekkém

Magyar álkémek Brüsszelben

Horváth József avatarja

Hazai titkosszolgála­taink minden magyar biztonságának a megőrzéséért dolgoznak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.