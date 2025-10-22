Rendkívüli

Nyomoz a rendőrség a százhalombattai tűzeset ügyében

Dmitrijev: a média álhírekkel próbálja hitelteleníteni a tervezett orosz–amerikai csúcstalálkozót

Több nyugati sajtóorgánum tudatosan torzított információkat közöl az előkészületben lévő orosz–amerikai csúcstalálkozóról, hogy az álhírekkel gyengítse annak politikai súlyát és meghiúsítsa a párbeszédet – hívta fel a figyelmet Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különleges megbízottja.

Forrás: Origo2025. 10. 22. 11:59
Donald Trump amerikai elnök üdvözli Vlagyimir Putyin orosz elnököt a kifutópályán, miután megérkeztek az alaszkai Anchorage-ban található Elmendorf-Richardson közös bázisra 2025. augusztus 15-én Fotó: Andrew Caballero-Reynolds Forrás: AFP
Álhíreknek nevezte Dmitrijev a médiában megjelent híreket, amelyek a budapesti békecsúcs esetleges lemondásáról szólnak, és szándékosan torzítják a valóságot, írja az Origo.

Kirill Dmitrijev, Oroszország külföldi befektetésekért és gazdasági együttműködésért felelős különleges elnöki megbízottja (Fotó: AFP/Maxim Shemetov)

A média félreértelmezi az azonnali jövőre vonatkozó megjegyzéseket, hogy aláássa a közelgő csúcstalálkozót. Az előkészületek azonban folytatódnak

írta közösségi oldalán.

Az esemény előkészítése még október közepén került napirendre, miután Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő telefonon egyeztettek, és megállapodtak abban, hogy hamarosan találkoznak Budapesten. A hírt Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója is megerősítette, aki szerint a találkozó „nagyon fontos pillanat” lehet az orosz–amerikai kapcsolatokban. 

Orbán Viktor magyar miniszterelnök bejelentette az előkészületek megkezdését.

Álhíreket terjeszt a nyugati média

Október 20-án Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter telefonon egyeztettek a Putyin–Trump-megbeszélésen elhangzottak végrehajtásának lehetséges lépéseiről. Ezt követően azonban a CNN arról számolt be, hogy a Lavrov–Rubio-találkozót határozatlan időre elhalasztották, ami befolyásolhatja a budapesti csúcstalálkozó ütemezését is.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP/Sergei Karpukhin)

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azonban megerősítette, hogy a csúcstalálkozó előkészítése komoly munkát igényel, és egyelőre nincsenek véglegesített dátumok.

Borítókép: Donald Trump amerikai elnök üdvözli Vlagyimir Putyin orosz elnököt a kifutópályán, miután megérkeztek az alaszkai Anchorage-ban található Elmendorf-Richardson közös bázisra 2025. augusztus 15-én (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)

