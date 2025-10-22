Dmitrijev: a média álhírekkel próbálja hitelteleníteni a tervezett orosz–amerikai csúcstalálkozót

A média félreértelmezi az azonnali jövőre vonatkozó megjegyzéseket, hogy aláássa a közelgő csúcstalálkozót. Az előkészületek azonban folytatódnak

– írta közösségi oldalán.

Az esemény előkészítése még október közepén került napirendre, miután Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő telefonon egyeztettek, és megállapodtak abban, hogy hamarosan találkoznak Budapesten. A hírt Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója is megerősítette, aki szerint a találkozó „nagyon fontos pillanat” lehet az orosz–amerikai kapcsolatokban.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök bejelentette az előkészületek megkezdését.

Álhíreket terjeszt a nyugati média

Október 20-án Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter telefonon egyeztettek a Putyin–Trump-megbeszélésen elhangzottak végrehajtásának lehetséges lépéseiről. Ezt követően azonban a CNN arról számolt be, hogy a Lavrov–Rubio-találkozót határozatlan időre elhalasztották, ami befolyásolhatja a budapesti csúcstalálkozó ütemezését is.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője (Fotó: AFP/Sergei Karpukhin)

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azonban megerősítette, hogy a csúcstalálkozó előkészítése komoly munkát igényel, és egyelőre nincsenek véglegesített dátumok.