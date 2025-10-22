Álhíreknek nevezte Dmitrijev a médiában megjelent híreket, amelyek a budapesti békecsúcs esetleges lemondásáról szólnak, és szándékosan torzítják a valóságot, írja az Origo.
Dmitrijev: a média álhírekkel próbálja hitelteleníteni a tervezett orosz–amerikai csúcstalálkozót
Több nyugati sajtóorgánum tudatosan torzított információkat közöl az előkészületben lévő orosz–amerikai csúcstalálkozóról, hogy az álhírekkel gyengítse annak politikai súlyát és meghiúsítsa a párbeszédet – hívta fel a figyelmet Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különleges megbízottja.
A média félreértelmezi az azonnali jövőre vonatkozó megjegyzéseket, hogy aláássa a közelgő csúcstalálkozót. Az előkészületek azonban folytatódnak
– írta közösségi oldalán.
Az esemény előkészítése még október közepén került napirendre, miután Donald Trump amerikai elnök és Vlagyimir Putyin orosz államfő telefonon egyeztettek, és megállapodtak abban, hogy hamarosan találkoznak Budapesten. A hírt Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója is megerősítette, aki szerint a találkozó „nagyon fontos pillanat” lehet az orosz–amerikai kapcsolatokban.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök bejelentette az előkészületek megkezdését.
Álhíreket terjeszt a nyugati média
Október 20-án Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Marco Rubio amerikai külügyminiszter telefonon egyeztettek a Putyin–Trump-megbeszélésen elhangzottak végrehajtásának lehetséges lépéseiről. Ezt követően azonban a CNN arról számolt be, hogy a Lavrov–Rubio-találkozót határozatlan időre elhalasztották, ami befolyásolhatja a budapesti csúcstalálkozó ütemezését is.
Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője azonban megerősítette, hogy a csúcstalálkozó előkészítése komoly munkát igényel, és egyelőre nincsenek véglegesített dátumok.
Borítókép: Donald Trump amerikai elnök üdvözli Vlagyimir Putyin orosz elnököt a kifutópályán, miután megérkeztek az alaszkai Anchorage-ban található Elmendorf-Richardson közös bázisra 2025. augusztus 15-én (Fotó: AFP/Andrew Caballero-Reynolds)
