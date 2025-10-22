Szijjártó Péter Washingtonban. A békecsúcs előkészületei folytatódnak – erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor.
Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: Ha eljön az ideje, megrendezzük
A magyar miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök magyarországi találkozójáról. Orbán Viktor szerint folytatódnak az előkészületek.
A magyar miniszterelnök hozzátette:
Az időpont még mindig bizonytalan. Ha eljön az ideje, megrendezzük.
Orbán Viktor kiemelte:
És persze holnap, a békemeneten megmutatjuk a világnak, hogy nem véletlenül esett a választás Budapestre. Azért lett így, mert Magyarország a béke szigete, és a magyarok a béke pártján állnak. Tartsanak velünk! Most kell igazán sokan legyünk!
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Mandinernek a karmelita kolostorban 2025. október 15-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
