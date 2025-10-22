Orbán ViktorBudapesti békecsúcsbékemenet

Orbán Viktor a budapesti békecsúcsról: Ha eljön az ideje, megrendezzük

A magyar miniszterelnök a közösségi oldalán tett közzé bejegyzést Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök magyarországi találkozójáról. Orbán Viktor szerint folytatódnak az előkészületek.

2025. 10. 22. 7:22
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Mandinernek a Karmelita kolostorban 2025. október 15-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Mandinernek a Karmelita kolostorban 2025. október 15-én (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Szijjártó Péter Washingtonban. A békecsúcs előkészületei folytatódnak – erről írt a közösségi oldalán Orbán Viktor.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 20-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos)
Orbán Viktor miniszterelnök azonnali kérdésre válaszol az Országgyűlés plenáris ülésén 2025. október 20-án. Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

A magyar miniszterelnök hozzátette: 

Az időpont még mindig bizonytalan. Ha eljön az ideje, megrendezzük.

Orbán Viktor kiemelte:

És persze holnap, a békemeneten megmutatjuk a világnak, hogy nem véletlenül esett a választás Budapestre. Azért lett így, mert Magyarország a béke szigete, és a magyarok a béke pártján állnak. Tartsanak velünk! Most kell igazán sokan legyünk!

 

Belföldi híreink

Külföldi híreink

