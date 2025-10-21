A CNN cikkében azt írta, Donald Trump amerikai elnök reményei, hogy gyorsan találkozhat Budapesten a békecsúcson Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, egyelőre meghiúsulni látszanak, miután a lapnak nyilatkozó források szerint a világ két vezetőjének külügyminiszterei között erre a hétre tervezett előzetes egyeztetést egyelőre elhalasztották. Trump csütörtökön, Putyinnal folytatott telefonbeszélgetése után közölte, hogy a két fél „megállapodott abban, hogy jövő héten sor kerül a legmagasabb szintű tanácsadóink találkozójára”.
Moszkva így reagált a nyugati sajtó találgatásaira a budapesti békecsúcs kapcsán
A CNN nem örül a készülő budapesti békecsúcsnak. A csatorna arról cikkezik, hogy nem biztos, hogy hamarosan találkozik a magyar fővárosban Donald Trump és Vlagyimir Putyin. Az amerikai médium beállt a brüsszeli háborúpárti kórusba. Zelenszkij és szövetségesei a vérontás folytatásában érdekeltek. Moszkva képviselője lehűtötte a kedélyeket a nyugati sajtóhírekkel kapcsolatban.
„Az Egyesült Államok első megbeszéléseit Marco Rubio külügyminiszter fogja vezetni, több kijelölendő résztvevővel együtt” – írta Trump a Truth Social platformon.
A Fehér Ház egyik tisztviselője azonban a CNN állítása szerint lapuknak azt nyilatkozta, hogy a Rubio és orosz kollégája, Szergej Lavrov között tervezett találkozót felfüggesztették.
Egyelőre nem világos, miért marad el a héten esedékes egyeztetés, de az egyik forrás szerint Rubio és Lavrov eltérően ítélték meg, milyen feltételek mellett érhetne véget az orosz–ukrán háború – állítja a CNN.
„Trump elnök következetesen azon dolgozik, hogy békés és diplomáciai megoldást találjon erre az értelmetlen háborúra, és véget vessen a vérontásnak” – mondta Anna Kelly, a Fehér Ház helyettes szóvivője a CNN-nek. „Bátor módon tárgyal minden féllel, és mindent meg fog tenni a béke eléréséért.”
A külügyminisztérium rövid beszámolója szerint Rubio és Lavrov hétfőn telefonon beszélt egymással, hogy meghatározzák a következő lépéseket azután, hogy múlt héten Trump és Putyin a háború lehetséges lezárásáról tárgyalt.
Rubio „hangsúlyozta a közelgő egyeztetések fontosságát mint lehetőséget Moszkva és Washington számára, hogy együtt dolgozzanak az orosz–ukrán háború tartós rendezésén, Trump elnök víziójával összhangban” – áll az amerikai közleményben.
A Kreml eközben „építő jellegű megbeszélésként” jellemezte a hívást, amely „konkrét lépéseket” érintett azoknak a megállapodásoknak a megvalósítására, amelyekről Trump és Putyin korábban egyeztek meg.
A CNN egy következő állítása szerint, egy, az ügyet ismerő forrás ugyanakkor a lapnak elmondta: a Rubio–Lavrov-beszélgetés után az amerikai tisztviselők úgy ítélték meg, hogy az orosz álláspont nem mozdult el eléggé a korábbi, maximalista követelésektől.
A forrás szerint Rubio jelenleg nem valószínű, hogy javasolná a jövő hétre tervezett Trump–Putyin-találkozó megtartását, de ő és Lavrov még a héten ismét beszélhetnek.
Lavrov–Rubio-találkozó
Szergej Rjabkov orosz külügyminiszter-helyettes kommentálta a nyugati médiában megjelent híreket, amelyek szerint elhalasztották a tervezett találkozót Szergej Lavrov orosz és Marco Rubio amerikai külügyminiszter között. Újságíróknak nyilatkozva Rjabkov elmondta, hogy ilyen megállapodás valójában nem is volt.
Rjabkov hangsúlyozta, hogy a halasztásról szóló találgatásoknak nincs valós alapjuk, mivel a kapcsolatfelvétel pontos időpontjáról és helyszínéről még nem született hivatalos megállapodás. Hozzátette, hogy a nyugati sajtóban megjelent információk nem feleltek meg a valóságnak, hiszen Moszkva soha nem erősítette meg, hogy a jelenlegi hétre konkrét tervei lennének
– írja a Life.ru
Ahogyan arról a Magyar Nemzet is beszámolt, előző nap Lavrov és Rubio valóban telefonon tárgyaltak egymással. A megbeszélés során a felek azokra a gyakorlati lépésekre összpontosítottak, amelyek szükségesek ahhoz, hogy megvalósítsák azokat a megállapodásokat, amelyek korábban születtek Vlagyimir Putyin orosz és Donald Trump amerikai elnök párbeszéde során.
Borítókép: Vlagyimir Putyin és Donald Trump (Fotó: AFP)
