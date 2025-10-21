Moszkva így reagált a nyugati sajtó találgatásaira a budapesti békecsúcs kapcsán

„Az Egyesült Államok első megbeszéléseit Marco Rubio külügyminiszter fogja vezetni, több kijelölendő résztvevővel együtt” – írta Trump a Truth Social platformon.

A Fehér Ház egyik tisztviselője azonban a CNN állítása szerint lapuknak azt nyilatkozta, hogy a Rubio és orosz kollégája, Szergej Lavrov között tervezett találkozót felfüggesztették.

Egyelőre nem világos, miért marad el a héten esedékes egyeztetés, de az egyik forrás szerint Rubio és Lavrov eltérően ítélték meg, milyen feltételek mellett érhetne véget az orosz–ukrán háború – állítja a CNN.

„Trump elnök következetesen azon dolgozik, hogy békés és diplomáciai megoldást találjon erre az értelmetlen háborúra, és véget vessen a vérontásnak” – mondta Anna Kelly, a Fehér Ház helyettes szóvivője a CNN-nek. „Bátor módon tárgyal minden féllel, és mindent meg fog tenni a béke eléréséért.”

A külügyminisztérium rövid beszámolója szerint Rubio és Lavrov hétfőn telefonon beszélt egymással, hogy meghatározzák a következő lépéseket azután, hogy múlt héten Trump és Putyin a háború lehetséges lezárásáról tárgyalt.

Rubio „hangsúlyozta a közelgő egyeztetések fontosságát mint lehetőséget Moszkva és Washington számára, hogy együtt dolgozzanak az orosz–ukrán háború tartós rendezésén, Trump elnök víziójával összhangban” – áll az amerikai közleményben.