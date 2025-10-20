Telefonon tárgyalt az orosz és az amerikai külügyminiszter

Az orosz külügyminisztérium közleményében kiemelte, hogy a miniszterek között „konstruktív megbeszélés zajlott a Vlagyimir Putyin orosz elnök és Donald Trump amerikai elnök október 16-i telefonbeszélgetése során elért megállapodások végrehajtásának lehetséges konkrét lépéseiről”. A RIA Novosztyi orosz hírügynökség tájékoztatása szerint a budapesti békecsúcs előkészületei megkezdődtek.

Marco Rubio és Szergej Lavrov egy korábbi találkozójukon. Az orosz és az amerikai külügyminiszter most telefonon tárgyalt egymással, a megbeszélésen a budapesti békecsúcs előkészületeiről is szó esett

(Fotó: AFP)

A hírügynökség emlékeztet, a csúcstalálkozó helyszínéül Trump javasolta a magyar fővárost, Putyin pedig támogatta az ötletet.