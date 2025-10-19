Rendkívüli

UkrajnahitelIMF

Újabb IMF-hitelre szorul Ukrajna

A Nemzetközi Valutaalap (IMF) és Ukrajna között feszültség alakult ki az ukrán nemzeti valuta, a hrivnya leértékelésének kérdésében. Ukrajna újabb hitelről tárgyal az IMF vezetőivel, de Zelenszkij ott is túlfeszítette a húrt.

Munkatársunktól
2025. 10. 19. 9:37
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke Fotó: AFP
Ukrajna nem ért egyet a Nemzetközi Valutaalap (IMF) javaslatával, miszerint le kellene értékelni az ukrán nemzeti valutát, a hrivnyát – számol be róla a Bloomberg hírportál. Az IMF szakértői szerint a kontrollált ütemű leértékelés segíthetne stabilizálni az ország gazdaságát, míg az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) viszont ellenzi a lépést.

Ukrajna újabb IMF hitelre szorul
Ukrajna újabb IMF hitelre szorul (Fotó: NurPhoto via AFP)

Ukrajna éppen egy új, mintegy 8 milliárd dolláros hitelcsomagról tárgyal a washingtoni székhelyű pénzügyi szervezettel. Az ország már majdnem teljesen lehívta a 2023-ban megítélt 15,6 milliárd dolláros hitelkeretet és további pénzügyi támogatást akar.

Az IMF álláspontja szerint a hrivnya leértékelése növelhetné az ukrán költségvetés bevételeit, különösen az exportból származó, külföldi valutában denominált szerződések révén. Az ukrán jegybank azonban szkeptikus a javaslattal szemben. Szakértőik szerint az ukrán büdzsé jelentős mértékben függ a közvetlen nemzetközi segélyektől, így a leértékelésből származó előnyök korlátozottak lennének. Ráadásul az árfolyamgyengítés inflációs nyomást generálna, ami végső soron lenullázhatná a költségvetési többletet.

A kérdés politikai szempontból is kényes. Az ukrán döntéshozók óvatosak a leértékeléssel kapcsolatban, mivel a lakosság érzékenyen reagál az árfolyam-ingadozásokra. 

Az ukrán jegybank 2022 februárjában felfüggesztette a lebegő árfolyamrendszert, hogy megakadályozza a hrivnya összeomlását. Azóta csak korlátozott mértékű, mintegy 13 százalékos gyengülést engedélyezett a dollárral szemben. Az IMF azonban ennél jelentősebb kiigazítást sürget.

Ukrajna még többet akar

Ukrajna már így is jelentős engedményt kapott, hiszen az IMF történetében először fordult elő, hogy kölcsönt nyújt egy háborúban álló országnak. A 2023-as megállapodás csak azután jöhetett létre, hogy a G7 országok garanciát vállaltak a hitel visszafizetésére arra az esetre, ha Ukrajna erre nem lenne képes.

Ennek ellenére Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és az őt támogató háborúpárti nyugati politikusok a béke - és ezzel egyúttal a gazdasági helyreállítás esélye - megteremtése helyett továbbra is a fegyverkezésre és a háború elhúzására helyezik a hangsúlyt, nem törődve az egyre növekvő veszteségekkel.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke (Fotó: AFP)

