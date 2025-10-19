Újabb IMF-hitelre szorul Ukrajna

Az IMF álláspontja szerint a hrivnya leértékelése növelhetné az ukrán költségvetés bevételeit, különösen az exportból származó, külföldi valutában denominált szerződések révén. Az ukrán jegybank azonban szkeptikus a javaslattal szemben. Szakértőik szerint az ukrán büdzsé jelentős mértékben függ a közvetlen nemzetközi segélyektől, így a leértékelésből származó előnyök korlátozottak lennének. Ráadásul az árfolyamgyengítés inflációs nyomást generálna, ami végső soron lenullázhatná a költségvetési többletet.

Ukraine’s central bank is coming under pressure from the IMF to devalue the nation’s currency, a proposal that risks triggering tension in Kyiv ahead of crucial talks on a new loan package. https://t.co/6zilma6K7X — Bloomberg (@business) October 17, 2025

A kérdés politikai szempontból is kényes. Az ukrán döntéshozók óvatosak a leértékeléssel kapcsolatban, mivel a lakosság érzékenyen reagál az árfolyam-ingadozásokra.