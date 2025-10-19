Újabb IMF-hitelre szorul Ukrajna

Ukrajna nem ért egyet a Nemzetközi Valutaalap (IMF) javaslatával, miszerint le kellene értékelni az ukrán nemzeti valutát, a hrivnyát – számol be róla a Bloomberg hírportál. Az IMF szakértői szerint a kontrollált ütemű leértékelés segíthetne stabilizálni az ország gazdaságát, míg az Ukrán Nemzeti Bank (NBU) viszont ellenzi a lépést.
Ukrajna éppen egy új, mintegy 8 milliárd dolláros hitelcsomagról tárgyal a washingtoni székhelyű pénzügyi szervezettel. Az ország már majdnem teljesen lehívta a 2023-ban megítélt 15,6 milliárd dolláros hitelkeretet és további pénzügyi támogatást akar.