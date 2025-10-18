Friedrich Merz: Zelenszkij nem elégedett

Friedrich Merz német kancellár úgy véli, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Donald Trump amerikai elnöknél tett látogatása megmutatta, mennyire szükséges az európai segítség Ukrajna számára – írja a NTV német hírportál.

Friedrich Merz szerint Volodimir Zelenszkij washingtoni látogatása nem azt hozta, amit vártak. Fotó: AFP

Merz arról számolt be, hogy péntek este hosszasan beszélt Zelenszkijjel telefonon.

A látogatás nem az volt, amit Zelenszkij szeretett volna. Azt hiszem, ezt itt is elmondhatom

– jegyezte meg. A kancellár hozzátette, Európának annál is inkább segítenie kell, mert a háború csak akkor vethet véget, ha Ukrajna katonailag erős, és

Németország azon fog dolgozni, hogy „pénzügyileg, politikailag és természetesen katonailag is” támogassa Ukrajnát.

Ukrajna kapitulációja nem lehetséges, mert akkor Oroszország megtámadná a következő európai országot – tette hozzá a háborúpárti politikus.