Friedrich Merz: Zelenszkij nem elégedett

A német kancellár szerint az ukrán elnök washingtoni látogatása nem azt hozta, amit vártak. A háborúpárti Friedrich Merz szerint tovább kell támogatni Ukrajnát „pénzügyileg, politikailag és természetesen katonailag is”.

Magyar Nemzet
2025. 10. 18. 19:01
Donald Trump és Volodimir Zelenszkij Fotó: HANDOUT Forrás: UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER
Friedrich Merz német kancellár úgy véli, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Donald Trump amerikai elnöknél tett látogatása megmutatta, mennyire szükséges az európai segítség Ukrajna számára – írja a NTV német hírportál.  

Friedrich Merz szerint Volodimir Zelenszkij washingtoni látogatása nem azt hozta, amit vártak
Friedrich Merz szerint Volodimir Zelenszkij washingtoni látogatása nem azt hozta, amit vártak. Fotó: AFP

Merz arról számolt be, hogy péntek este hosszasan beszélt Zelenszkijjel telefonon. 

A látogatás nem az volt, amit Zelenszkij szeretett volna. Azt hiszem, ezt itt is elmondhatom

– jegyezte meg. A kancellár hozzátette, Európának annál is inkább segítenie kell, mert a háború csak akkor vethet véget, ha Ukrajna katonailag erős, és 

Németország azon fog dolgozni, hogy „pénzügyileg, politikailag és természetesen katonailag is” támogassa Ukrajnát. 

Ukrajna kapitulációja nem lehetséges, mert akkor Oroszország megtámadná a következő európai országot – tette hozzá a háborúpárti politikus. 

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az ukrán elnök Donald Trump meghívására érkezett Washingtonba tárgyalni, és továbbra is abban reménykedik, hogy az amerikai elnök döntést hoz a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták Ukrajnának történő átadásáról. Tárgyalásuk előtt Zelenszkij arról beszélt, Ukrajnának szüksége van Tomahawk robotrepülőkre, azonban saját drónjait sem akarja háttérbe szorítani, sőt véleménye szerint az amerikai hadiipart is tudnák segíteni az Ukrajnában gyártott eszközök. Donald Trump ennek kapcsán egyetértésének adott hangot, miután véleménye szerint a modern háborúk egyik alappillérévé váltak az eszközök. 

Az amerikai elnök azonban egyúttal jelezte, hogy egyértelműen eszkaláció lenne, ha Ukrajna mélyen orosz területen belül hajtana végre csapásokat. Trump szerint a Tomahawkok kérdése nagyon komoly ügy, hiszen egy nagyon komoly fegyverről van szó, és Amerika nem szeretné átadni a saját maga számára szükséges készleteket. 

Donald Trump szerint habár beszélni fognak az ukrán elnökkel a Tomahawkok kérdéséről, azonban sokkal inkább szeretné, ha ez a háború véget érne, a lehető leggyorsabban.

Borítókép: Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: AFP)

 

