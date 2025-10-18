Olasz sajtó: Az új világrend központja Budapest

Orbán Viktor érdemeinek elismerése, egyben diplomáciai szerepének megerősítését is jelenti, hogy Budapesten kerülhet sor a Donald Trump és Vlagyimir Putyin közti béketárgyalásra – fogalmaz az olasz sajtó. Mint írják, a magyar miniszterelnök a konfliktus kirobbanása óta a béketeremtésen dolgozik: a Trump–Putyin-csúcstalálkozó tehát hatalmas lehetőség, meghatározó lépés lehet a konfliktus lezárására.

Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

Az olasz lapok idézik a Kreml szóvivőjének szavait, miszerint Magyarország kétségtelenül tiszteletet ébreszt mindkét vezetőben, mivel a NATO és az EU tagja, ugyanakkor olyan szuverén ország, amely meg tudja védeni nemzeti érdekeit. A sajtó hozza Donald Trump érveit is arra vonatkozóan, hogy miért választották Magyarországot a béketárgyalások színhelyének.

Az amerikai elnök elmondta, Orbán Viktor egy olyan vezető, akit kedvelnek. Nemcsak Trump, hanem Putyin is kedveli. Magyarország egy biztonságos ország. Orbán kiváló vezető, Magyarország mentes számos olyan problémától, mellyel mások küzdenek. Ezért döntöttek úgy, hogy kiállnak Orbán Viktor mellett, és biztosak benne, hogy Magyarország kiváló házigazda lesz

– idézik az olasz lapok Trump szavait.