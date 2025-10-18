miniszterelnökPutyinTrumpBudapesti békecsúcsBudapestorosz-ukrán háború

Olasz sajtó: Az új világrend központja Budapest

A budapesti békecsúcsról cikkezik az olasz sajtó. A kommentárok úgy fogalmaznak: az új világrend központja ma Budapest. A magyar miniszterelnök hároméves, következetes békepolitikájának eredménye, hogy mindkét nagyhatalmi vezető bizalmát sikerült elnyernie.

Jánosi Dalma (Róma)
2025. 10. 18. 13:34
Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Orbán Viktor érdemeinek elismerése, egyben diplomáciai szerepének megerősítését is jelenti, hogy Budapesten kerülhet sor a Donald Trump és Vlagyimir Putyin közti béketárgyalásra – fogalmaz az olasz sajtó. Mint írják, a magyar miniszterelnök a konfliktus kirobbanása óta a béketeremtésen dolgozik: a Trump–Putyin-csúcstalálkozó tehát hatalmas lehetőség, meghatározó lépés lehet a konfliktus lezárására. 

Orbán Viktor miniszterelnök
Orbán Viktor miniszterelnök (Forrás: Facebook)

Az olasz lapok idézik a Kreml szóvivőjének szavait, miszerint Magyarország kétségtelenül tiszteletet ébreszt mindkét vezetőben, mivel a NATO és az EU tagja, ugyanakkor olyan szuverén ország, amely meg tudja védeni nemzeti érdekeit. A sajtó hozza Donald Trump érveit is arra vonatkozóan, hogy miért választották Magyarországot a béketárgyalások színhelyének. 

Az amerikai elnök elmondta, Orbán Viktor egy olyan vezető, akit kedvelnek. Nemcsak Trump, hanem Putyin is kedveli. Magyarország egy biztonságos ország. Orbán kiváló vezető, Magyarország mentes számos olyan problémától, mellyel mások küzdenek. Ezért döntöttek úgy, hogy kiállnak Orbán Viktor mellett, és biztosak benne, hogy Magyarország kiváló házigazda lesz

 – idézik az olasz lapok Trump szavait. 

Sajtóelemzések szerint a budapesti békecsúcs Trump és Putyin közös ajándéka a választások előtt álló Orbán Viktornak. Vitathatatlan elismerés Magyarország kormányának és keserű kudarc a háborús pszichózisban szenvedő európai uniós vezetőknek. Ennek bizonyítéka, hogy az Európai Parlamentben a Von der Leyent támogató pártok szkepticizmussal fogadták a békecsúcs hírét, míg az ellenzéki erők lelkesen reagáltak. Brüsszel és Kijev is nehezen tudja leplezni meglepetését és haragját, amiért a „lázadó Magyarország” ad otthont a Trump–Putyin-csúcstalálkozónak.

Orbán Viktor mindig is diplomáciai úton próbálta megoldani a konfliktust, miközben az uniós tagországok a harcot szorgalmazták. Az olasz lapok kiemelik, az Európai Unió által gyakran támadott magyar vezető már az amerikai elnökválasztás előtt is Trump béketervének nagyköveteként tevékenykedett. 

Bármi is legyen a csúcstalálkozó kimenetele, az Orbán Viktor sikerét és a világ két katonai nagyhatalmának elismerését jelenti. Magyarország jelentős politikai és diplomáciai befolyását, egyben az EU vezetőinek újabb kudarcát. 

Az Adnkronos hírügynökség cikkében úgy fogalmaz: Budapest az új világrend központja. Orbán Viktor győzedelmeskedik Trump és Putyin között. A budapesti találkozó a magyar miniszterelnök stratégiájának győzelmét, és az új világrend központi alakjaként való legitimációját jelenti. 

A forrás kiemeli, a magyar kormányfő hároméves következetes politikájának eredménye, hogy mindkét nagyhatalmi vezető bizalmát kivívta. Orbán Viktor ellenezte a nyugatiak Ukrajna iránti támogatását, és minden fórumon következetesen kiállt a Trump kezdeményezte békekötés mellett. Hangsúlyozzák, hogy a Trump–Putyin-békecsúcs nemcsak Orbán Viktor diplomáciai diadala, hanem annak bizonyítéka, hogy a magyar miniszterelnök megkerülhetetlen szereplő lett a világpolitika színpadán.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök (Fotó: AFP)

add-square Budapesti békecsúcs

Szánthó Miklós: A messiásvárásba belebolondult baloldal a budapesti béketárgyalás jelentőségét bagatellizálja

Budapesti békecsúcs 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektömeg

Majmoké a világ

Pilhál György avatarja

A kísérletek eddig kudarcot vallottak, most új csapat próbálkozik Magyar Péter vezetésével.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu