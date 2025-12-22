labdarúgásFIFAmagyar labdarúgó–válogatott

Az írek elleni kiesés borzalmától Szoboszlai szárnyalásáig

Az írek elleni kiesés, a labdarúgó világbajnoki selejtezők borzalmas zárása sokáig velünk lesz majd. A Liverpool Szoboszlai Dominik vezetésével megnyerte a világ legerősebb bajnokságát. A Fradi dominanciáját továbbra sem lehetett letörni. Ez volt a magyar és a nemzetközi labdarúgás 2025-ben.

Lantos Gábor
2025. 12. 22. 5:54
Egy ilyen rövid műsorban persze nem mindenre tudunk kitérni, de azért megpróbáltuk a leglényegesebb dolgokat összefoglalni. Magyar és nemzetközi labdarúgás 2025-ben.

 

