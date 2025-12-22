Az írek elleni kiesés borzalmától Szoboszlai szárnyalásáig

Egy ilyen rövid műsorban persze nem mindenre tudunk kitérni, de azért megpróbáltuk a leglényegesebb dolgokat összefoglalni. Magyar és nemzetközi labdarúgás 2025-ben.
Egy ilyen rövid műsorban persze nem mindenre tudunk kitérni, de azért megpróbáltuk a leglényegesebb dolgokat összefoglalni. Magyar és nemzetközi labdarúgás 2025-ben.
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Gerwyn Price nem hagyta szó nélkül, hogy kiesett a világbajnokságról.
A csapatkapitány sérülése és egy kihagyott tizenegyes is színesítette az Afrikai Nemzetek Kupája nyitómérkőzését.
Schäfer András a Bundesligában, Keresztes Krisztián a skót élvonalban talált az ellenfél kapujába.
Óriási változáson ment át az RB Leipzig, és most azok bánkódhatnak, akik az eredetileg jónak hitt oldalon álltak.
Gerwyn Price nem hagyta szó nélkül, hogy kiesett a világbajnokságról.
A csapatkapitány sérülése és egy kihagyott tizenegyes is színesítette az Afrikai Nemzetek Kupája nyitómérkőzését.
Schäfer András a Bundesligában, Keresztes Krisztián a skót élvonalban talált az ellenfél kapujába.
Óriási változáson ment át az RB Leipzig, és most azok bánkódhatnak, akik az eredetileg jónak hitt oldalon álltak.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!