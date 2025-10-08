Egyre nagyobb uniós nyomás Belgiumon az orosz vagyonok felhasználása miatt

Sokáig sem Belgium, sem Németország, sem az Egyesült Államok nem támogatta az eszközök közvetlen felhasználását, mivel attól tartottak, hogy jogi viták és pénzügyi kockázatok merülhetnek fel. Az utóbbi hetekben azonban Brüsszel hangnemet váltott – egyre több vezető politikus sürgeti a lépést.

Washington és Berlin is támogatja a kezdeményezést

A Financial Times értesülései szerint a Trump-kormányzat arra ösztönözte a G7-országokat, hogy elkobzott vagy befagyasztott orosz eszközöket használjanak fel Ukrajna védelmének finanszírozására.

Friedrich Merz német kancellár úgy fogalmazott: az orosz pénzekből legalább 140 milliárd eurót kellene átcsoportosítani Ukrajna katonai célú támogatására.

Az Európai Bizottság már ki is dolgozta egy ilyen „jóvátételi kölcsön” lehetséges pénzügyi struktúráját, miszerint a kölcsönt várhatóan csak azután fizetik vissza, hogy Ukrajna kártérítést kap Oroszországtól.