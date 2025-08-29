Megvan Brüsszel nagy terve: így ömlik a pénz tovább Ukrajnának

A terv támogatói szerint ez lehetőséget adna arra is, hogy a vagyont lefoglalják és Ukrajnának adják át, büntetésként azért, mert Oroszország nem hajlandó kifizetni a háború utáni jóvátételt.

Előrelépünk az orosz befagyasztott vagyonok ügyében, hogy hozzájáruljunk Ukrajna védelméhez és újjáépítéséhez

– jelentette ki csütörtökön Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, eddigi leghatározottabb nyilatkozatában a témáról.