Ukrajna minden pénzt megér Brüsszelnek

Marta Kos bővítési brüsszeli biztos ismét hitet tett Ukrajna mellett. Kijelentette: „Ukrajnát támogatni annyit tesz, mint saját magunkat támogatni” – számolt be róla az Origo.

Úgy fogalmazott, ennek egyik legfontosabb eleme az új, hosszú távú pénzügyi keret:

Egyértelmű, hogy a következő, 2028-tól 2035-ig tartó pénzügyi időszakban lesz egy, azt mondanám, Ukrajnának szánt külön keretösszeg.

Jelenleg az Európai Bizottság a teljes pénzügyi és támogatási csomagot vizsgálja – fejtette ki a biztos, és kiemelte:

És természetesen Ukrajnának különleges helye van benne.

A bővítési biztos szavai is arról árulkodnak, hogy Brüsszelnek minden pénzt megér Ukrajna

Marta Kos egy interjúban arról beszélt: hisz abban, hogy Ukrajna 2030-ra az Európai Unió tagja lesz.

Szerinte, sőt, nagyszerű lenne, ha ez egy évvel korábban történne – még a mandátuma 2029-es lejárta előtt.

– fogalmazott. Marta Kos már májusban is arról beszélt, hogy Ukrajna gyorsított EU-csatlakozásának ügyei kétszer-háromszor gyorsabban haladnak, mint az más tagországok esetén volt és arról is beszélt, hogy ezer ember dolgozik azon, hogy az ukrán bővítés minél előbb megvalósuljon. Most pedig kiemelte:

A csatlakozásra váró országok között kiemelt fontosságú Ukrajna.

Ez rávilágít a brüsszeli kettős mércére, hiszen a Nyugat-Balkán országai, amelyek már rengeteg csatlakozási feltételt teljesítettek, a mai napig várnak, Ukrajna azonban elsőbbséget kap – emlékeztetett az Origo.

Ukrajna támogatása mindennél fontosabb Brüsszelnek

