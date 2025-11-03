Franciaország, Olaszország és Belgium is ellenzi az orosz eszközök Kijevnek történő átadását

Az orosz–ukrán háború kezdete óta Kijev egyre több forrást kapott Európától: az első évben 74 milliárd eurót, 2023-ban 79 milliárdot, míg tavaly már 89 milliárd eurót – derül ki a Kieli Világgazdasági Intézet jelentéséből. Az Egyesült Államok hozzájárulása valamivel meghaladta az európai támogatások mértékét. Mostanra azonban Európa magára maradt, miután Donald Trump kormánya leállította az amerikai segélyeket. Egyelőre nem tudni, miként tudja Ukrajna előteremteni a 2026-ra becsült, legalább 60 milliárd eurós költségvetési hiány fedezetét – írja az Origo.
Bármilyen elképzelése is van az Európai Unió kormányainak a háborús konfliktus megoldásáról, először a finanszírozási hiány dilemmáját kell kezelniük.