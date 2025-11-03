Franciaország, Olaszország és Belgium is ellenzi az orosz eszközök Kijevnek történő átadását

Ez a kérdés valójában sokkal jelentősebb, mint Pokrovszk sorsa a Donyecki térségben. A tét nem más, mint a kijevi vezetés és partnerei egyetlen működőképes győzelmi stratégiája: kitartani minden áron, hogy Vlagyimir Putyin kénytelen legyen lezárni a háborút. Ehhez viszont Ukrajnának előbb bizonyítania kellene, hogy hosszú évekig képes tovább folytatni a harcot.

Az ukrán hadiipar jelenleg csupán kapacitásai harmadát használja, mivel forráshiány sújtja. Ezért is került reflektorfénybe a – mintegy 140 milliárd euróra becsült – befagyasztott orosz vagyon kérdése. Ha ezek az összegek Kijevhez kerülnének, az egyértelmű üzenet lenne Putyin számára: Ukrajna még legalább két évig képes lesz folytatni a háborút. Eközben az orosz gazdaság és az orosz költségvetés is egyre nehezebben bírja a háborús terheket.