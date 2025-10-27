Rendkívüli

Washington sokkolta a világot: India nem vesz több orosz kőolajat!

Az Egyesült Államok szerint India teljes mértékben leállította a kőolajvásárlást Oroszországból – közölte Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter vasárnap egy interjúban.

Forrás: MTI2025. 10. 27. 6:24
A miniszter a CBS televíziónak adott interjúban arról beszélt, hogy orosz kőolajat feldolgozó kínai finomítók is leálltak már. Kifejtette, hogy az orosz kőolaj-bevételek csökkenése a „tárgyalóasztal mellé ülteti” Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy az ukrajnai háború lezárásáról egyeztessen.

Scott Bessent arra reagált, hogy Kirill Dimitrijev, az orosz elnök Egyesült Államokban tárgyaló különmegbízottja amerikai médiumoknak adott interjúkban azt állította, hogy 

az Egyesült Államok által a héten bevezetett szankciók nem érik el hatásukat, és azokat az orosz gazdaság nem fogja megérezni.

Az amerikai pénzügyminiszter „háborús gazdaságként” jellemezte az oroszt, amely nulla növekedést produkál 20 százalékos inflációval. Az amerikai kormánytag állítása szerint az orosz olajbevételek éves összevetésben 20 százalékkal csökkentek, és az újabb intézkedések további 20–30 százalékkal csökkentik azokat.

Az olaj finanszírozza az orosz háborús gépezetet, és azt hiszem, komoly kiesést tudunk okozni az eladásból származó profitban

– fogalmazott Scott Bessent.

US Treasury Secretary Scott Bessent speaks with reporters outside the West Wing of the White House in Washington, DC, on October 22, 2025. Bessent said that Washington would unveil fresh sanctions against Russia, a day after President Donald Trump shelved talks with Moscow on the Ukraine war. "We are going to either announce after the close this afternoon, or first thing tomorrow morning, a substantial pickup in Russia sanctions," Bessent told reporters at the White House. (Photo by Jim WATSON / AFP)
Az amerikai pénzügyminiszter „háborús gazdaságként” jellemezte az oroszt Fotó: AFP

Csökken az eladott orosz kőolaj mennyisége, a bevétel viszont nem esik vissza

Kirill Dimitrijev, az orosz elnök kereskedelemért és gazdasági együttműködésért felelős különmegbízottja pénteken a Fox News és a CNN amerikai hírtelevízióknak adott interjúkban kijelentette, hogy a szankciók által kifejtett nyomásgyakorlás nem éri el a kívánt hatást Vlagyimir Putyin orosz elnöknél. 

Egyben kifejtette, hogy az orosz kőolajra vonatkozó szankciók emelik a termék világpiaci árát, ami azt jelenti, hogy mennyiségben ugyan csökken az eladott orosz kőolaj mennyisége, a bevétel viszont nem esik vissza, és megjegyezte, hogy az emelkedő világpiaci árak miatt az amerikaiaknak is többet kell fizetniük a benzinért.

Az orosz diplomata a hétvégén magas rangú amerikai kormányzati tisztségviselőkkel – köztük Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal – tárgyalt az Egyesült Államokban többek között az ukrajnai háború lezárásához vezető folyamat további lépéseiről.

Borítókép: Egy nő sétál el az orosz Lukoil olajipari óriásvállalat moszkvai székházának épülete előtt 2025. október 23-án (Fotó: AFP)

