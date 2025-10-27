Washington sokkolta a világot: India nem vesz több orosz kőolajat!

Az amerikai pénzügyminiszter „háborús gazdaságként” jellemezte az oroszt, amely nulla növekedést produkál 20 százalékos inflációval. Az amerikai kormánytag állítása szerint az orosz olajbevételek éves összevetésben 20 százalékkal csökkentek, és az újabb intézkedések további 20–30 százalékkal csökkentik azokat.
Az olaj finanszírozza az orosz háborús gépezetet, és azt hiszem, komoly kiesést tudunk okozni az eladásból származó profitban
– fogalmazott Scott Bessent.
Csökken az eladott orosz kőolaj mennyisége, a bevétel viszont nem esik vissza
Egyben kifejtette, hogy az orosz kőolajra vonatkozó szankciók emelik a termék világpiaci árát, ami azt jelenti, hogy mennyiségben ugyan csökken az eladott orosz kőolaj mennyisége, a bevétel viszont nem esik vissza, és megjegyezte, hogy az emelkedő világpiaci árak miatt az amerikaiaknak is többet kell fizetniük a benzinért.
Az orosz diplomata a hétvégén magas rangú amerikai kormányzati tisztségviselőkkel – köztük Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal – tárgyalt az Egyesült Államokban többek között az ukrajnai háború lezárásához vezető folyamat további lépéseiről.
Borítókép: Egy nő sétál el az orosz Lukoil olajipari óriásvállalat moszkvai székházának épülete előtt 2025. október 23-án (Fotó: AFP)
