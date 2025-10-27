Washington sokkolta a világot: India nem vesz több orosz kőolajat!

A miniszter a CBS televíziónak adott interjúban arról beszélt, hogy orosz kőolajat feldolgozó kínai finomítók is leálltak már. Kifejtette, hogy az orosz kőolaj-bevételek csökkenése a „tárgyalóasztal mellé ülteti” Vlagyimir Putyin orosz elnököt, hogy az ukrajnai háború lezárásáról egyeztessen.

Scott Bessent arra reagált, hogy Kirill Dimitrijev, az orosz elnök Egyesült Államokban tárgyaló különmegbízottja amerikai médiumoknak adott interjúkban azt állította, hogy