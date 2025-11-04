Elképesztő dátum jelent meg Ukrajna uniós csatlakozási időpontjáról

Annak ellenére, hogy Oroszország agressziós háborúja miatt rendkívül nehéz körülmények között találja magát az ország, Ukrajna az elmúlt évben továbbra is rendkívüli elkötelezettséget tanúsított az uniós csatlakozási úton. Ez áll az Európai Bizottság november 4-én publikálandó jelentésének szövegében. Ukrajna már 2028-ban befejezné az uniós csatlakozási tárgyalásait.

Brüsszel újra Ukrajna csatlakozását erőlteti (Fotó: AFP)

A dokumentum szerint Kijev már teljesítette a hat csatlakozási klaszterből három megnyitásához szükséges feltételeket:

1. klaszter – Alapvető értékek (jogállamiság, alapjogok)

2. klaszter – Belső piac

6. klaszter – Külkapcsolatok

A Bizottság arra számít, hogy Ukrajna az év végéig teljesíti a fennmaradó három klaszter megnyitásához szükséges feltételeket is

– olvasható a szövegben.

Magyarország nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását

A pozitív értékelés ellenére egy klasztert sem nyitnak meg a közeljövőben, írja a Kyiv Independent. Magyarország egyedüliként vétóz minden érdemi előrelépést.