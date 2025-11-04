Rendkívüli

Rétvári Bence üzent a tiszásoknak, ne dőljenek be az internetes csalóknak – kövesse nálunk élőben az Igazság óráját + videó

Ukrajnaháborúuniósklaszter

Elképesztő dátum jelent meg Ukrajna uniós csatlakozási időpontjáról

Kijev emelte a tétet. A háborúban álló ország a korábbi 2030-as céldátum helyett már 2028-ra befejezné a csatlakozási tárgyalásokat. Brüsszel a súlyos ukrajnai korrupcióra figyelmeztet a jelentésében.

Kozma Zoltán
2025. 11. 04. 6:29
Ursula von der Leyen (B) és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Ursula von der Leyen (B) és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Annak ellenére, hogy Oroszország agressziós háborúja miatt rendkívül nehéz körülmények között találja magát az ország, Ukrajna az elmúlt évben továbbra is rendkívüli elkötelezettséget tanúsított az uniós csatlakozási úton. Ez áll az Európai Bizottság november 4-én publikálandó jelentésének szövegében. Ukrajna már 2028-ban befejezné az uniós csatlakozási tárgyalásait.

Brüsszel újra Ukrajna csatlakozását erőlteti (Fotó: AFP)
Brüsszel újra Ukrajna csatlakozását erőlteti (Fotó: AFP)

A dokumentum szerint Kijev már teljesítette a hat csatlakozási klaszterből három megnyitásához szükséges feltételeket:

  • 1. klaszter – Alapvető értékek (jogállamiság, alapjogok)
  • 2. klaszter – Belső piac
  • 6. klaszter – Külkapcsolatok

A Bizottság arra számít, hogy Ukrajna az év végéig teljesíti a fennmaradó három klaszter megnyitásához szükséges feltételeket is

 – olvasható a szövegben.

Magyarország nem támogatja Ukrajna uniós csatlakozását

A pozitív értékelés ellenére egy klasztert sem nyitnak meg a közeljövőben, írja a Kyiv Independent. Magyarország egyedüliként vétóz minden érdemi előrelépést.

Marta Kos bővítési biztos újságíróknak ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott:

Most az a fő kérdés, hogy erős támogatást kapjunk az EU-tagállamoktól is. A Bizottság mindent megtesz, hogy a Tanács az év végéig minden klasztert megnyisson.

Visszaesés a korrupcióellenes harcban

A jelentés aggodalmát fejezi ki a korrupcióellenes intézmények elleni nyomásgyakorlás miatt Zelenszkij országában:

A NABU és a Korrupcióellenes Ügyészség elleni növekvő nyomást határozottan meg kell fordítani

 – szögezi le a dokumentum.

Az Európai Bizottság elismeri a reformok terén elért haladást, ugyanakkor figyelmeztet, hogy Ukrajnának továbbra is meg kell erősítenie az igazságszolgáltatás függetlenségét, meg kell fékeznie a szervezett bűnözést és meg kell védenie a civil társadalmat.

Cél: 2028 vagy 2030?

Kijev hivatalosan 2028 végéig szeretné lezárni a tárgyalásokat. A Bizottság „ambiciózusnak, de elérhetőnek” tartja a célt – gyorsabb reformok esetén.

Ukrajnai tisztviselők zárt körben azonban úgy fogalmaznak:

Reálisan 2030 a legkorábbi dátum.

Decemberben EU-csúcson döntenek a 2026-os menetrendről. Marta Kos ezzel kapcsolatban közölte: 

Legalább politikai jelzést várunk a tagállamoktól, hogy a technikai munka folytatódhasson.

Borítókép: Ursula von der Leyen (B) és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Gulyás László
idezojelekKádár János

Kádár kezéhez vér tapad

Gulyás László avatarja

1961-ig összesen 367 főt ítéltek halálra, ezek közül 229 fő esetében végre is hajtották az ítéletet.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu