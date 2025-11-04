RomániaNATOUkrajna

Románia ukrán pilótákat képez F-16-os harci gépeken

Románia megállapodást kötött Hollandiával tizennyolc darab F-16-os harci repülőgép átvételéről, amelyeket kizárólag gyakorlatozásra és kiképzésre használnak majd. A román védelmi miniszter szerint a gépekkel ukrán pilóták képzését is segítik, miközben az ország már készül az F-35-ösök fogadására.

Magyar Nemzet
2025. 11. 04. 4:00
Fotó: IDA MARIE ODGAARD Forrás: Ritzau Scanpix
A román védelmi minisztérium megkötötte a 18 darab F-16-os harci repülőgép egy euró jelképes áron történő beszerzésére vonatkozó szerződést a holland kormánnyal – jelentette be hétfőn Ionut Mosteanu, a tárca vezetője. A román tárca közlése szerint a gépeket kiképzési célokra fogják csak használni. 

Románia ukrán pilótákat fog kiképezni a gépek segítségével 
Fotó: IDA MARIE ODGAARD / Ritzau Scanpix

A negyedikgenerációs harci repülőgépeket kizárólag gyakorlatozásra és kiképzésre használják – írta Facebook-oldalán a tárcavezető. Úgy értékelte, hogy az F-16-osok beszerzése fontos lépés a fetesti-i pilótakiképző központ számára, amely regionális központként szolgál a NATO-tagországok és partnereik számára.

A román védelmi miniszter arról is beszámolt, hogy a harcigépeket részben az ukrán pilóták kiképzésére fogják használni.

Hangsúlyozta, hogy Románia további védelmi befektetéseket eszközöl, és hogy az F-16-osok megléte újabb lépés az F-35-ös harci repülőgépek beszerzéséhez.

A bukaresti védelmi minisztérium június végén jelentette be, hogy Hollandia év végéig átadja Romániának a fetesti-i pilótakiképző központ számára kölcsönzött 18 F-16-os harci repülőgép tulajdonjogát.

A román légierőnél 2019-ben kezdődött meg az átállás a szovjet gyártmányú MiG-21-esekről az amerikai F-16-osokra. Románia ugyanakkor tavaly novemberben államközi megállapodást kötött az Egyesült Államokkal 32 darab ötödik generációs F-35-ös lopakodó harci repülőgép beszerzéséről.

Borítókép: F-16-os harcigép (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

E háború nemcsak Oroszországot gyengíti, hanem az Európai Uniót is, talán még nagyobb mértékben, mint Oroszországot, tehát alapvető európai érdek lenne e háború békekötéssel való lezárása.

