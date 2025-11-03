MagyarországukrajnaRomániaorosz-ukrán háború

Gyanús finomítói robbanások Magyarországon és Romániában – drónok Belgium felett, késelés Angliában, Orbán Viktor Egyiptomban tárgyalt

Az ukránok bejelentették, hogy felrobbantották a Moszkva közelében található üzemanyag-vezetéket. Az amerikaiak is gyanúsnak találják a magyarországi és romániai finomítótüzeket. Jövőre Magyarországra látogat az egyiptomi elnök – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.

Munkatársunktól
2025. 11. 03. 4:00
Orbán Viktor miniszterelnök Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán
A The American Conservative amerikai folyóirat szerint aligha véletlen a százhalombattai Dunai Finomítóban és a romániai Petrotel–Lukoil finomítóban csaknem egyszerre történt robbanások időzítése. Az események épp egybeestek azzal, amikor az Európai Unió energiaügyi miniszterei épp az orosz gázimportra vonatkozó új szerződéseket 2026-tól betiltó javaslatot tárgyalták. Az amerikai lap ezt azzal támasztja alá, hogy mindkét finomító orosz nyersolajat dolgoz fel. Épp ezért elsősorban Ukrajnának állhattak érdekében a magyarországi és romániai robbanások, amiket viszont aligha hajthatott volna végre nyugati segítség nélkül. 

A magyarországi és romániai finomítótüzek gyanúsak az amerikai lap szerint (Illusztráció, forrás: MTI/Hegedüs Róbert)
A magyarországi és romániai finomítótüzek gyanúsak az amerikai lap szerint (Illusztráció, forrás: MTI/Hegedüs Róbert)

Felrobbantották az ukránok a Moszkva közelében található üzemanyag-vezetéket, amely kulcsfontosságú szerepet játszik az orosz hadsereg ellátásában. „Csapásaink nagyobb hatást gyakoroltak, mint a szankciók. Ez pusztán matematikai igazság. Sokkal nagyobb károkat okoztunk közvetlen akcióinkkal az Oroszországi Föderációnak, mint bármilyen eddig bevezetett gazdasági befolyásoló eszköz” – fogalmazott az ukrán katonai hírszerzés vezetője, Kirilo Budanov, aki ezzel egyúttal a brüsszeli szankciókat is beárazta.

Késelés történt egy vonaton a kelet-angliai Cambridgeshire megyében. A szerelvényen két elkövető támadt az utasokra, akik közül tíz sérültet szállítottak kórházba, egy tizenegyedik személy pedig később maga kért ellátást. A hatóságok szerint a két támadót elfogták, a sérültek közül négyet hamar kiengedtek a kórházból, ketten azonban továbbra is életveszélyes állapotban vannak. A rendőrség szerint nem terrortámadás történt.

Drónokat észleltek a Belgium északkeleti részén található Kleine Brogel légibázis felett – jelentette be az ország védelmi minisztere. „Ez nem egyszerű átrepülés volt, hanem egyértelműen célzott művelet a Kleine Brogel bázis ellen” – mondta a miniszter. A drónokat hiába vette üldözőbe egy helikopter és több rendőrautó, nem tudták elfogni, és a jelzavaró sem tudta megzavarni az eszköz repülését.

Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök. „Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk az illegális migráció elleni küzdelemben. Stabilitása létkérdés nemcsak Magyarország, de egész Európa számára. A mai tárgyalásunk eredményeképpen új szintre emeljük Magyarország és Egyiptom együttműködését” – fogalmazott a kormányfő. Egyiptom a globális békehálózat tagja – emelte ki a kormányfő, hozzátéve, hogy az egyiptomi államfő jövőre Magyarországra látogat.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)

