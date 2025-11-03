A The American Conservative amerikai folyóirat szerint aligha véletlen a százhalombattai Dunai Finomítóban és a romániai Petrotel–Lukoil finomítóban csaknem egyszerre történt robbanások időzítése. Az események épp egybeestek azzal, amikor az Európai Unió energiaügyi miniszterei épp az orosz gázimportra vonatkozó új szerződéseket 2026-tól betiltó javaslatot tárgyalták. Az amerikai lap ezt azzal támasztja alá, hogy mindkét finomító orosz nyersolajat dolgoz fel. Épp ezért elsősorban Ukrajnának állhattak érdekében a magyarországi és romániai robbanások, amiket viszont aligha hajthatott volna végre nyugati segítség nélkül.
Gyanús finomítói robbanások Magyarországon és Romániában – drónok Belgium felett, késelés Angliában, Orbán Viktor Egyiptomban tárgyalt
Az ukránok bejelentették, hogy felrobbantották a Moszkva közelében található üzemanyag-vezetéket. Az amerikaiak is gyanúsnak találják a magyarországi és romániai finomítótüzeket. Jövőre Magyarországra látogat az egyiptomi elnök – íme a nap legfontosabb külpolitikai hírei.
Felrobbantották az ukránok a Moszkva közelében található üzemanyag-vezetéket, amely kulcsfontosságú szerepet játszik az orosz hadsereg ellátásában. „Csapásaink nagyobb hatást gyakoroltak, mint a szankciók. Ez pusztán matematikai igazság. Sokkal nagyobb károkat okoztunk közvetlen akcióinkkal az Oroszországi Föderációnak, mint bármilyen eddig bevezetett gazdasági befolyásoló eszköz” – fogalmazott az ukrán katonai hírszerzés vezetője, Kirilo Budanov, aki ezzel egyúttal a brüsszeli szankciókat is beárazta.
Késelés történt egy vonaton a kelet-angliai Cambridgeshire megyében. A szerelvényen két elkövető támadt az utasokra, akik közül tíz sérültet szállítottak kórházba, egy tizenegyedik személy pedig később maga kért ellátást. A hatóságok szerint a két támadót elfogták, a sérültek közül négyet hamar kiengedtek a kórházból, ketten azonban továbbra is életveszélyes állapotban vannak. A rendőrség szerint nem terrortámadás történt.
Drónokat észleltek a Belgium északkeleti részén található Kleine Brogel légibázis felett – jelentette be az ország védelmi minisztere. „Ez nem egyszerű átrepülés volt, hanem egyértelműen célzott művelet a Kleine Brogel bázis ellen” – mondta a miniszter. A drónokat hiába vette üldözőbe egy helikopter és több rendőrautó, nem tudták elfogni, és a jelzavaró sem tudta megzavarni az eszköz repülését.
Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel tárgyalt Orbán Viktor miniszterelnök. „Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk az illegális migráció elleni küzdelemben. Stabilitása létkérdés nemcsak Magyarország, de egész Európa számára. A mai tárgyalásunk eredményeképpen új szintre emeljük Magyarország és Egyiptom együttműködését” – fogalmazott a kormányfő. Egyiptom a globális békehálózat tagja – emelte ki a kormányfő, hozzátéve, hogy az egyiptomi államfő jövőre Magyarországra látogat.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
Elárasztották az orosz turisták a török tengerpartot – rekordokat dönt a turizmus
Az üdülőhelyek még novemberben is zsúfoltak.
A kupjanszki és a pokrovszki kitörési kísérletek visszaveréséről tett bejelentést az orosz védelmi minisztérium
Moszkva szerint több mint 1300 ukrán katona esett el vagy sebesült meg, miközben az orosz csapatok több frontszakaszon is előrenyomultak.
Bicikliről lökték le áldozatukat Zelenszkij emberrablói
Lesből támadtak a kényszersorozók.
Terrorizmussal gyanúsított férfit vettek őrizetbe Berlinben
Az ügyészség szóvivője szerint egy dzsihadista indíttatású merénylet kiterveléséről van szó.
