Gyanús finomítói robbanások Magyarországon és Romániában – drónok Belgium felett, késelés Angliában, Orbán Viktor Egyiptomban tárgyalt

A The American Conservative amerikai folyóirat szerint aligha véletlen a százhalombattai Dunai Finomítóban és a romániai Petrotel–Lukoil finomítóban csaknem egyszerre történt robbanások időzítése. Az események épp egybeestek azzal, amikor az Európai Unió energiaügyi miniszterei épp az orosz gázimportra vonatkozó új szerződéseket 2026-tól betiltó javaslatot tárgyalták. Az amerikai lap ezt azzal támasztja alá, hogy mindkét finomító orosz nyersolajat dolgoz fel. Épp ezért elsősorban Ukrajnának állhattak érdekében a magyarországi és romániai robbanások, amiket viszont aligha hajthatott volna végre nyugati segítség nélkül.

A magyarországi és romániai finomítótüzek gyanúsak az amerikai lap szerint (Illusztráció, forrás: MTI/Hegedüs Róbert)