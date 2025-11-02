Orbán Viktor: Új szintre emeljük Magyarország és Egyiptom együttműködését

„Magyar–egyiptomi csúcs. Új szintre emeljük Magyarország és Egyiptom együttműködését” – írta legutóbbi bejegyzésében Orbán Viktor.
A miniszterelnök egy videót is megosztott a közösségi oldalán:
Amint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor szombaton Egyiptomba látogatott az Egyiptomi Arab Köztársaság elnökének meghívására a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitójára. Az intézményben több mint ötvenezer műkincs látható, az ókori Egyiptom civilizációját mutatja be.
„Megtiszteltetés volt több mint 40 állam- és kormányfő mellett Magyarországot képviselni a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján” – erről írt közösségi oldalán szombaton a miniszterelnök.
A magyar kormányfő hozzátette:
Gyors alvás, mert holnap tárgyalás Szíszi elnökkel!
Orbán Viktor végül arról is beszámolt, hogy vasárnap tárgyalt Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel.
A magyar miniszterelnök a bejegyzésében kiemelte:
Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk az illegális migráció elleni küzdelemben. Stabilitása létkérdés nemcsak Magyarország, de egész Európa számára. A mai tárgyalásunk eredményeképpen új szintre emeljük Magyarország és Egyiptom együttműködését.
A kormányfő bejelentette:
Jövőre találkozunk Budapesten, Elnök úr.
Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnököt (szemben, b) fogadja Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök (j) Kairóban 2025. november 2-án (Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán)