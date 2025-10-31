Orbán Viktor részt vesz a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján

A kétnapos látogatás során Orbán Viktor magyar miniszterelnök kétoldalú tárgyalást folytat Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel.

Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a közmédia óbudai stúdiójában Fotó: MTI/Miniszterelnöki kommunikációs főosztály/Fischer Zoltán

Mint azt nemrég megírtuk, Donald Trumppal való közelgő találkozója kapcsán Orbán Viktor a Kossuth rádióban kijelentette: Magyarország közelebb kerülhet a békéhez és a békecsúcshoz. Mint fogalmazott, régóta készülnek a washingtoni látogatásra. A miniszterelnök szerint a találkozó nemcsak a béke előmozdítását szolgálja, hanem az amerikai–magyar gazdasági kapcsolatok új szintre emelését is.