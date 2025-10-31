Nagy Egyiptomi MúzeumOrbán ViktorlátogatásEgyiptom

Orbán Viktor részt vesz a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Egyiptomba látogat az Egyiptomi Arab Köztársaság elnökének meghívására a Nagy Egyiptomi Múzeum ünnepélyes megnyitójára – tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki kommunikációs főosztály.

Magyar Nemzet
2025. 10. 31. 15:02
Róma, 2025. október 27. A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök vatikáni látogatása során interjút ad az M1 aktuális csatornának Rómában (Fotó: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán)
A kétnapos látogatás során Orbán Viktor magyar miniszterelnök kétoldalú tárgyalást folytat Abd el-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel.

Mint azt nemrég megírtuk, Donald Trumppal való közelgő találkozója kapcsán Orbán Viktor a Kossuth rádióban kijelentette: Magyarország közelebb kerülhet a békéhez és a békecsúcshoz. Mint fogalmazott, régóta készülnek a washingtoni látogatásra. A miniszterelnök szerint a találkozó nemcsak a béke előmozdítását szolgálja, hanem az amerikai–magyar gazdasági kapcsolatok új szintre emelését is.

