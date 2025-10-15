UkrajnavadászgépekpilótákBrüsszelF-16kiképzésBelgiumTheo Francken

Belgium lépett: F–16-osok indulnak Ukrajnába

Belgium megerősítette, hogy átadja Ukrajnának az összes ígért F–16-os vadászgépet, amint lezárul a pilóták kiképzése és a szükséges technikai eljárások. A folyamat várhatóan néhány héten belül befejeződik.

Magyar Nemzet
2025. 10. 15. 17:59
Belgium megerősítette, hogy átadja Ukrajnának az összes ígért F–16-os vadászgépet Forrás: AFP
Theo Francken belga védelmi miniszter megerősítette, hogy Ukrajna megkapja az összes korábban ígért F–16-os vadászgépet. Mint mondta, a repülőgépeket csak akkor adják át, amikor a pilóták kiképzése és a technikai felkészítés lezárult.

Belgium megerősítette, hogy átadja Ukrajnának az összes ígért F–16-os vadászgépet
Belgium megerősítette, hogy átadja Ukrajnának az összes ígért F–16-os vadászgépet Fotó: AFP

Az F–16-osok valóban eljutnak Ukrajnába, de azt még nem erősíthetjük meg, hogy a katonák készen állnak-e azok használatára. Kiképzésre van szükség, ami körülbelül egy hónapig tart. Ezért amikor a repülőgépek megérkeznek, az nem jelenti azt, hogy azonnal Ukrajnába indulnak

– számolt be róla a 24 TV Theo Francken belga védelmi miniszter nyilatkozatára hivatkozva, amelyet a NATO központjában adott újságíróknak.

A belga miniszter hangsúlyozta, hogy minden korábban vállalt szállítmányt teljesítenek, és Ukrajna megkapja mind a 30 vadászgépet.

Belgium az F–16-osokat fokozatosan vonja ki a hadrendből, mivel új F–35-ösökkel váltja le őket. Október 13-án Brüsszel megkapta az első négy F–35-öst a 34 megrendelt gépből. Ez lehetővé teszi, hogy a régebbi F–16-osokat a kétoldalú biztonsági megállapodás keretében Ukrajnának adják át.

Dánia, Hollandia és Norvégia már korábban megkezdte az F–16-osok szállítását Ukrajnába, Belgium pedig a tervek szerint 2028-ig fejezi be a teljes átadást.

Borítókép: Belgium megerősítette, hogy átadja Ukrajnának az összes ígért F–16-os vadászgépet (Fotó: AFP)

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

