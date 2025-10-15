Belgium lépett: F–16-osok indulnak Ukrajnába

Theo Francken belga védelmi miniszter megerősítette, hogy Ukrajna megkapja az összes korábban ígért F–16-os vadászgépet. Mint mondta, a repülőgépeket csak akkor adják át, amikor a pilóták kiképzése és a technikai felkészítés lezárult.

Belgium megerősítette, hogy átadja Ukrajnának az összes ígért F–16-os vadászgépet Fotó: AFP

Az F–16-osok valóban eljutnak Ukrajnába, de azt még nem erősíthetjük meg, hogy a katonák készen állnak-e azok használatára. Kiképzésre van szükség, ami körülbelül egy hónapig tart. Ezért amikor a repülőgépek megérkeznek, az nem jelenti azt, hogy azonnal Ukrajnába indulnak

– számolt be róla a 24 TV Theo Francken belga védelmi miniszter nyilatkozatára hivatkozva, amelyet a NATO központjában adott újságíróknak.