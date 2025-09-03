A kétoldalú megbeszélésre Frederiksen hivatalában, a marienborgi rezidencián került sor, a találkozó a közelgő északi és balti országok csúcstalálkozója előtt zajlott, írta az Interfax.
Itt a bejelentés, amelyben Zelenszkij bízott
Dánia miniszterelnöke, Mette Frederiksen szerdán találkozott Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel, ahol Ukrajna további támogatásáról egyeztettek. Hatalmas a tét Kijev számára.
A dán kormányfő a közösségi oldalán hangsúlyozta, hogy a találkozó célja „biztosítani a további támogatást Ukrajna számára”.
Dánia mindenben Ukrajna mellett
Dánia EU-elnökségének júliusi hivatalos megnyitóján Mette Frederiksen miniszterelnök kijelentette, hogy kormánya mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy Ukrajna csatlakozhasson az Európai Unióhoz. Mette Frederiksen szerint Ukrajna csatlakozása európai érdek.
Ami pedig ennek kapcsán a Magyarország elleni politikai nyomásgyakorlást illeti, ezen a téren még magasabb fokozatba is akarnak kapcsolni.
A dán EU-ügyi miniszter, Marie Bjerre világossá tette, hogy Dánia minden politikai és gyakorlati eszközt kész bevetni az Európai Bizottsággal együttműködésben annak érdekében, hogy Magyarország támogassa Ukrajna uniós csatlakozását.
Borítókép: Mette Frederiksen dán miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: Ritzau Scanpix/AFP/Mads Claus Rasmussen)
