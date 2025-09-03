Itt a bejelentés, amelyben Zelenszkij bízott

Dánia mindenben Ukrajna mellett

Dánia EU-elnökségének júliusi hivatalos megnyitóján Mette Frederiksen miniszterelnök kijelentette, hogy kormánya mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy Ukrajna csatlakozhasson az Európai Unióhoz. Mette Frederiksen szerint Ukrajna csatlakozása európai érdek.

Ami pedig ennek kapcsán a Magyarország elleni politikai nyomásgyakorlást illeti, ezen a téren még magasabb fokozatba is akarnak kapcsolni.

A dán EU-ügyi miniszter, Marie Bjerre világossá tette, hogy Dánia minden politikai és gyakorlati eszközt kész bevetni az Európai Bizottsággal együttműködésben annak érdekében, hogy Magyarország támogassa Ukrajna ­uniós csatlakozását.