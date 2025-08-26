sorkatonai szolgálatDániasorozásnők

Dánia radikális lépéseket tett a háborús fenyegetés miatt + videó

Dániában a nők sem kerülhetik el a sorozást és július 1-jétől minden 18. életévét betöltött nőnek kötelezően részt kell vennie a katonai eljáráson. A lépés erős tiltakozást váltott ki politikai pártok és nőjogi szervezetek részéről. A beszámolók szerint Dániában a kormány a háborús készültség jegyében két fontos változást is bevezet: 2025 nyarától a nőkre is kiterjed a sorozási eljárás, és 2026-tól a szolgálati idő hosszát az eddigi háromszorosára emelik.

Magyar Nemzet
2025. 08. 26. 10:04
Júliustól a dán nőket is nyilvántartásba veszik a sorozáshoz
Júliustól a dán nőket is nyilvántartásba veszik a sorozáshoz Forrás: DANISH MINISTRY OF DEFENCE
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Az orosz–ukrán háború hatására több ország újból bevezette a férfiak sorkatonai kötelezettségét. Európában eddig csak Norvégia és Svédország vonta be a nőket is a sorozásba, a közelmúltban azonban újabb ország csatlakozott hozzájuk. Dániában két új intézkedést vezet be a kormány a jobb katonai felkészültség érdekében: 2026-tól a sorkatonai szolgálat idejét négy hónapról tizenegyre növeli, 2025 nyarától pedig a nőkre is kiterjeszti a kötelező sorozást, így július 1-től a 18 év feletti nőknek is kötelező részt venniük a katonai eljárásban. A döntést több politikai párt és női jogvédő csoport is kritizálta – számolt be róla az Ellenpont.hu.

Dánia radikális lépésekkel készül a háborús fenyegetésre
Dánia radikális lépésekkel készül fel az európai a háborús fenyegetésre
Fotó: JIM HOLLANDER / REUTERS POOL

Az Arte által megkérdezett dán szakértő arról beszélt, hogy az elmúlt időszakban megváltozott a nők hozzáállása a katonasághoz és sorozáshoz. A szakértő ezt pozitív fordulatnak, pozitív társadalmi változásnak nevezte.

Dániában már 1998 óta jogszabály engedi, hogy a nők önkéntesként csatlakozzanak a hadsereghez, és az utóbbi években egyre többen éltek ezzel a lehetőséggel: a Reuters szerint 2024-re az újoncok mintegy 25 százalékát nők tették ki. A hivatásos állományban ugyanakkor továbbra is alacsony a nők aránya, de ez hamarosan megváltozhat.

Az elfogadott reform értelmében 2025. július 1-től minden 18 év feletti nőnek kötelező részt vennie a sorozáson. Ez nem jelenti azt, hogy mindenkit be is hívnak a hadseregbe, de mindenkit nyilvántartásba vesznek katonai célokra.

Dániában a sorkatonai szolgálat hossza is jelentősen nő

2026-tól a kötelező katonai szolgálat hossza 4 hónapról 11 hónapra emelkedik. A hírek szerint ez két szakaszra oszlik: 

  • az első öt hónap alapkiképzésből áll, 
  • amelyet hat hónap tényleges szolgálat követ, immár operatív feladatokkal. 

A módosítások eredetileg 2027-ben váltak volna hatályossá, de a hatóságok a jelenlegi biztonsági környezetre hivatkozva előbbre hozták a bevezetést.

A reform nemcsak a politikusok, hanem több civil szervezet bírálatát is kiváltotta. A legrégebbi dán nőjogi egyesületek közé tartozó Dansk Kvindesamfund (Dán Nőszövetség) élesen ellenezte a döntést. Úgy vélik, hogy a nemek közti egyenlőség nem azt jelenti, hogy a nőket is kötelező katonai szolgálatra kényszerítik. Hangsúlyozták, hogy a női katonákat inkább karrierlehetőségekkel kellene vonzani, nem pedig kényszerintézkedésekkel.

Korábban arról is írtunk, hogy Németország kifejezetten sürgeti a sorkatonaság visszavezetését.

Borítókép: Júliustól a dán nőket is nyilvántartásba veszik a sorozáshoz (Fotó: AFP)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekUkrajna

Szánalmas „hősiesség” a Barátság kőolajvezeték elleni támadás

Bánó Attila avatarja

A két nagyhatalom békéhez fűződő érdekei véget vetnek az ukrán elnök pünkösdi királyságának.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu