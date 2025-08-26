Az orosz–ukrán háború hatására több ország újból bevezette a férfiak sorkatonai kötelezettségét. Európában eddig csak Norvégia és Svédország vonta be a nőket is a sorozásba, a közelmúltban azonban újabb ország csatlakozott hozzájuk. Dániában két új intézkedést vezet be a kormány a jobb katonai felkészültség érdekében: 2026-tól a sorkatonai szolgálat idejét négy hónapról tizenegyre növeli, 2025 nyarától pedig a nőkre is kiterjeszti a kötelező sorozást, így július 1-től a 18 év feletti nőknek is kötelező részt venniük a katonai eljárásban. A döntést több politikai párt és női jogvédő csoport is kritizálta – számolt be róla az Ellenpont.hu.
Dánia radikális lépéseket tett a háborús fenyegetés miatt + videó
Dániában a nők sem kerülhetik el a sorozást és július 1-jétől minden 18. életévét betöltött nőnek kötelezően részt kell vennie a katonai eljáráson. A lépés erős tiltakozást váltott ki politikai pártok és nőjogi szervezetek részéről. A beszámolók szerint Dániában a kormány a háborús készültség jegyében két fontos változást is bevezet: 2025 nyarától a nőkre is kiterjed a sorozási eljárás, és 2026-tól a szolgálati idő hosszát az eddigi háromszorosára emelik.
Az Arte által megkérdezett dán szakértő arról beszélt, hogy az elmúlt időszakban megváltozott a nők hozzáállása a katonasághoz és sorozáshoz. A szakértő ezt pozitív fordulatnak, pozitív társadalmi változásnak nevezte.
Dániában már 1998 óta jogszabály engedi, hogy a nők önkéntesként csatlakozzanak a hadsereghez, és az utóbbi években egyre többen éltek ezzel a lehetőséggel: a Reuters szerint 2024-re az újoncok mintegy 25 százalékát nők tették ki. A hivatásos állományban ugyanakkor továbbra is alacsony a nők aránya, de ez hamarosan megváltozhat.
Az elfogadott reform értelmében 2025. július 1-től minden 18 év feletti nőnek kötelező részt vennie a sorozáson. Ez nem jelenti azt, hogy mindenkit be is hívnak a hadseregbe, de mindenkit nyilvántartásba vesznek katonai célokra.
További Külföld híreink
Dániában a sorkatonai szolgálat hossza is jelentősen nő
2026-tól a kötelező katonai szolgálat hossza 4 hónapról 11 hónapra emelkedik. A hírek szerint ez két szakaszra oszlik:
- az első öt hónap alapkiképzésből áll,
- amelyet hat hónap tényleges szolgálat követ, immár operatív feladatokkal.
A módosítások eredetileg 2027-ben váltak volna hatályossá, de a hatóságok a jelenlegi biztonsági környezetre hivatkozva előbbre hozták a bevezetést.
A reform nemcsak a politikusok, hanem több civil szervezet bírálatát is kiváltotta. A legrégebbi dán nőjogi egyesületek közé tartozó Dansk Kvindesamfund (Dán Nőszövetség) élesen ellenezte a döntést. Úgy vélik, hogy a nemek közti egyenlőség nem azt jelenti, hogy a nőket is kötelező katonai szolgálatra kényszerítik. Hangsúlyozták, hogy a női katonákat inkább karrierlehetőségekkel kellene vonzani, nem pedig kényszerintézkedésekkel.
Korábban arról is írtunk, hogy Németország kifejezetten sürgeti a sorkatonaság visszavezetését.
Borítókép: Júliustól a dán nőket is nyilvántartásba veszik a sorozáshoz (Fotó: AFP)
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Bokorból rángatták elő és megverték – így soroznak Ukrajnában + videó
Egyre többen állnak ellen a kényszersorozásnak.
Zelenszkij-kritikus ukrán exképviselő szerint a Barátság kőolajvezeték elleni támadás terrorizmus
Zelenszkij rendszere tisztogatásra használja fel a háborús jogrendet.
Két rendőr meghalt egy lövöldözésben Ausztráliában
Az elkövető még szökésben van.
Zelenszkij és a Nyugat mindent megtesznek, hogy megakadályozzák Trump béketörekvéseit
A szakértő szerint nincs más út, mint a kompromisszum.
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Címoldalról ajánljukTovább az összes cikkhez
Bokorból rángatták elő és megverték – így soroznak Ukrajnában + videó
Egyre többen állnak ellen a kényszersorozásnak.
Zelenszkij-kritikus ukrán exképviselő szerint a Barátság kőolajvezeték elleni támadás terrorizmus
Zelenszkij rendszere tisztogatásra használja fel a háborús jogrendet.
Két rendőr meghalt egy lövöldözésben Ausztráliában
Az elkövető még szökésben van.
Zelenszkij és a Nyugat mindent megtesznek, hogy megakadályozzák Trump béketörekvéseit
A szakértő szerint nincs más út, mint a kompromisszum.