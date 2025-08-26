Dánia radikális lépéseket tett a háborús fenyegetés miatt + videó

Dániában a sorkatonai szolgálat hossza is jelentősen nő

2026-tól a kötelező katonai szolgálat hossza 4 hónapról 11 hónapra emelkedik. A hírek szerint ez két szakaszra oszlik:

az első öt hónap alapkiképzésből áll,

alapkiképzésből áll, amelyet hat hónap tényleges szolgálat követ, immár operatív feladatokkal.

A módosítások eredetileg 2027-ben váltak volna hatályossá, de a hatóságok a jelenlegi biztonsági környezetre hivatkozva előbbre hozták a bevezetést.

A reform nemcsak a politikusok, hanem több civil szervezet bírálatát is kiváltotta. A legrégebbi dán nőjogi egyesületek közé tartozó Dansk Kvindesamfund (Dán Nőszövetség) élesen ellenezte a döntést. Úgy vélik, hogy a nemek közti egyenlőség nem azt jelenti, hogy a nőket is kötelező katonai szolgálatra kényszerítik. Hangsúlyozták, hogy a női katonákat inkább karrierlehetőségekkel kellene vonzani, nem pedig kényszerintézkedésekkel.

Korábban arról is írtunk, hogy Németország kifejezetten sürgeti a sorkatonaság visszavezetését.

Borítókép: Júliustól a dán nőket is nyilvántartásba veszik a sorozáshoz (Fotó: AFP)