Ez az ország lett Ukrajna egyik legnagyobb szekértolója

Mint arról már lapunk is beszámolt, Dánia Európa-ügyi minisztere, Marie Bjerre már hitet tett Ukrajna európai uniós csatlakozása és Volodimir Zelenszkij elnök támogatása mellett. Most pedig a dán miniszterelnök, Mette Frederiksen is beállt a sorba.

Dánia mindent megtesz, hogy Ukrajna az EU tagja legyen

Fotó: AFP

