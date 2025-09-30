Svédország üzent az Ukrajnának szánt Gripenekről + videó

Mint azt a Magyar Nemzet korábban megírta, Ukrajna Gripen vadászgépeket kap Svédországtól – erősítette meg hétfőn az ukrán védelmi minisztérium. A BBC ukrán kiadásának adott interjúban az altábornagy, a védelmi miniszter első helyettese egy riporter kérdésére megerősítette, hogy a Gripenek is azok között a vadászgépek között lesznek, amelyeket Kijev kap – írta a Kiyv Post.

Johan Hjelmstrand, a svéd védelmi minisztérium szóvivője az Expressen beszámolója szerint kijelentette, hogy jelenleg tárgyalások folynak Gripen vadászgépek Ukrajnába küldéséről, írja az Origo.

Johan Hjelmstrand, Svédország védelmi minisztériumának szóvivője. Forrás: Facebook

A munka még folyamatban van, és nincs új információnk ebben a kérdésben

– jegyezte meg a védelmi miniszter szóvivője.

Állítólag Ukrajna érdeklődik a C/D modellek, valamint az új Gripen E megszerzése iránt.

„Jó és mély párbeszédet folytatunk Ukrajnával” – tette hozzá Hjelmstrand.