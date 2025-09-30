Rendkívüli

Orbán Viktor Donald Tusknak üzent

SvédországUkrajnaGripenGavriljuk

Svédország üzent az Ukrajnának szánt Gripenekről + videó

Svédország jelezte, hogy továbbra is vizsgálja a Gripenek Ukrajnának történő esetleges szállítását, reagálva Havriljuk altábornagy nyilatkozatára. A svéd védelmi minisztérium szerint a folyamat még zajlik.

Hagyánek Andrea
2025. 09. 30. 13:34
Egy cseh Gripen vadászgép és egy NATO Airbus A330 MRTT Fotó: ARTUR WIDAK Forrás: NurPhoto
Mint azt a Magyar Nemzet korábban megírta, Ukrajna Gripen vadászgépeket kap Svédországtól – erősítette meg hétfőn az ukrán védelmi minisztérium. A BBC ukrán kiadásának adott interjúban az altábornagy, a védelmi miniszter első helyettese egy riporter kérdésére megerősítette, hogy a Gripenek is azok között a vadászgépek között lesznek, amelyeket Kijev kap – írta a Kiyv Post.

Johan Hjelmstrand, a svéd védelmi minisztérium szóvivője az Expressen beszámolója szerint kijelentette, hogy jelenleg tárgyalások folynak Gripen vadászgépek Ukrajnába küldéséről, írja az Origo.

Svédország
Johan Hjelmstrand, Svédország védelmi minisztériumának szóvivője. Forrás: Facebook

A munka még folyamatban van, és nincs új információnk ebben a kérdésben

 – jegyezte meg a védelmi miniszter szóvivője.

Állítólag Ukrajna érdeklődik a C/D modellek, valamint az új Gripen E megszerzése iránt.

„Jó és mély párbeszédet folytatunk Ukrajnával” – tette hozzá Hjelmstrand.

Amikor arról kérdezték Ivan Havriljuk altábornagyot tegnap, hogy Ukrajna hány vadászgépre számít, a védelmi miniszterhelyettes azt mondta: 

Amikor meglátják őket a levegőben Ukrajna felett, akkor megértik.

2024 júliusában a svéd külügyminiszter kijelentette, hogy az ország kész Gripen vadászgépeket szállítani Ukrajnának, de Kijev elutasította ezeket, mivel úgy döntött, hogy két vadászgép – az F–16-os és a Gripen – egyidejű birtoklása túl sok.

Az év szeptemberében Umerov akkori védelmi miniszter kijelentette, hogy Ukrajna nemcsak az F–16-os és a Mirage–2000-es, hanem a Gripen és az Eurofighter vadászgépek fogadására is számít nyugati szövetségeseitől.

2025 szeptemberében a svéd védelmi miniszter kijelentette, hogy Ukrajna érdeklődését követően az ország nyitott a Gripenek eladására, de csak a háború befejezése után.

Borítókép: Egy cseh Gripen vadászgép és egy NATO Airbus A330 MRTT (Fotó: AFP)

 

