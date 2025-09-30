Ukrán külügyminiszter: Fegyvereink elérik Oroszország bármely katonai létesítményét

„Ukrajna az ENSZ Alapokmányának 51. cikkében foglalt önvédelemhez való jog alapján védi függetlenségét. Oroszországnak pedig világosan fel kell ismernie, hogy ma és a jövőben sem lesz biztonságos hely számukra, és hogy az ukrán fegyverek és az ukrán hadsereg elfoglal minden katonai létesítményt a területükön. Már bebizonyítottuk az ukrán fegyverek erejét” – hangsúlyozta Szibiha, amiről az Ukrinform számolt be.

Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter. Fotó: AFP/Sergei Supinsky

A portál szerint Volodimir Zelenszkij elnök felszólította az európai országokat, hogy egyesüljenek és közösen válaszoljanak Oroszország támadási kísérleteire.