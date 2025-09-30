  • Magyar Nemzet
  • Külföld
  • Ukrán külügyminiszter: Fegyvereink elérik Oroszország bármely katonai létesítményét
OroszországVolodimir ZelenszkijSzibigaEgyesült Államokorosz-ukrán háború

Ukrán külügyminiszter: Fegyvereink elérik Oroszország bármely katonai létesítményét

Oroszországnak fel kell ismernie, hogy mától nem lesz biztonságos hely a területén, ukrán fegyverek fognak eljutni bármely orosz katonai létesítménybe. Ezt Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter jelentette ki újságíróknak a varsói Biztonsági Fórum alkalmából, az Egyesült Államok elnökének különmegbízottjának, Keith Kellogg szavaira reagálva, miszerint Donald Trump engedélyezte Ukrajna nagy hatótávolságú csapásait Oroszország ellen.

Hagyánek Andrea
2025. 09. 30. 11:49
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter és Yvette Cooper brit külügyminiszter Kijevben 2025. szeptember 12-én (Fotó: AFP)
Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter és Yvette Cooper brit külügyminiszter Kijevben 2025. szeptember 12-én (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

„Ukrajna az ENSZ Alapokmányának 51. cikkében foglalt önvédelemhez való jog alapján védi függetlenségét. Oroszországnak pedig világosan fel kell ismernie, hogy ma és a jövőben sem lesz biztonságos hely számukra, és hogy az ukrán fegyverek és az ukrán hadsereg elfoglal minden katonai létesítményt a területükön. Már bebizonyítottuk az ukrán fegyverek erejét” – hangsúlyozta Szibiha, amiről az Ukrinform számolt be.

ukrán
Andrij Szibiga ukrán külügyminiszter. Fotó: AFP/Sergei Supinsky

A portál szerint Volodimir Zelenszkij elnök felszólította az európai országokat, hogy egyesüljenek és közösen válaszoljanak Oroszország támadási kísérleteire.

Borítókép: Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter és Yvette Cooper brit külügyminiszter Kijevben 2025. szeptember 12-én (Fotó: AFP)

 

 

add-square Orosz–ukrán háború

Vlagyimir Putyin szerint ezért harcol Oroszország

Orosz–ukrán háború 20 cikk chevron-right

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Hegyi Zoltán
idezojelekszőlő

Bajban a bor

Hegyi Zoltán avatarja

HETI AGYRÉMEK – A borkultúra megmaradása a nemzetstratégia része.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu