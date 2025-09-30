Tusk: Észre kell vennünk, hogy ez a mi háborúnk

A varsói Biztonsági Fórumon Zelenszkij közös légvédelmi rendszer létrehozását szorgalmazta az orosz fenyegetések elhárítása érdekében, míg Tusk lengyel kormányfő arra figyelmeztetett, hogy Európának abba kell hagynia az Egyesült Államokra való támaszkodást, és saját országaként kell szembenéznie a háborúval – írja az Euractiv.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök. Fotó: AFP/Wojtek Radwanski

Ez lehetséges. Ukrajna képes mindenféle orosz drónnal és rakétával szemben fellépni, és ha együtt cselekszünk a régióban, elegendő fegyverrel és gyártási kapacitással rendelkezünk majd

– mondta Zelenszkij egy beszédben. Hozzászólásai azután hangzottak el, hogy a közelmúltbeli drónbetörések és rakétatámadások miatt ideiglenesen bezártak több európai repülőteret.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök ugyanazon az ülésen felszólalva azt mondta, Európának nagyobb felelősséget kell vállalnia.

Fel kell ismernünk, hogy ez a mi háborúnk

– mondta, a konfliktust egy visszatérő projekt részének nevezve, amelynek célja a „nemzetek rabszolgasorba taszítása, az egyének szabadságának megfosztása, valamint az autoritarizmus, a zsarnokság, a kegyetlenség és az emberi jogok felszámolásának győzelme”. Tusk a transzatlanti közösségben esetlegesen keletkező „repedésekre” is figyelmeztetett.

Ne azt kérdezzük, hogyan őrizhetjük meg a teljes egységet, vagy hogyan győzhetjük meg például amerikai barátainkat arról, hogy nagyobb és tartósabb szerepet vállaljanak az ukrán kérdésben

– mondta. Ehelyett – tett hozzá –, Európa prioritása annak bizonyítása kell hogy legyen, hogy önállóan is képes hatékonyan fellépni.

