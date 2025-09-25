Az orosz vadászgépek az észt védelmi minisztérium beszámolója szerint szeptember 19-én összesen tizenkét percen keresztül sértették meg Észtország légterét – ami különösen hosszú idő egy ilyen sebességű repülőgép esetében. A tallinni tárca közzé is tette az orosz gépek feltételezett repülési útvonalát, Moszkva viszont tagadta a történteket, írja a Merkur.
Ezért sérthetnek NATO-légteret az orosz vadászgépek
Egyre vakmerőbben provokálja a NATO-t Oroszország: a balti térségben a közelmúltban hosszú percekig repültek Észtország légterében orosz vadászgépek. Elemzők szerint Moszkva nem pusztán erődemonstrációt tartott, hanem a Nyugat reakcióit, és ezzel a szövetség gyenge pontjait méri fel.
Ugyanezen a napon két másik orosz harci gép veszélyesen közel repült egy lengyel gázkitermelő platformhoz az északi-tengeri térségben.
Katonai adatgyűjtés áll a háttérben?
Német biztonságpolitikai források szerint az orosz gépek légtérsértése mögött több cél is megbújhat. A Wirtschaftswoche elemzése úgy fogalmazott: a provokációk során Moszkva elektronikus felderítést végez, figyelve a NATO reakcióját, és értékes adatokat gyűjt például a földi radarok helyéről vagy a vadászgépek fedélzeti rendszereinek teljesítményéről.
Az egésznek nemcsak politikai, hanem mindenképpen technikai vonatkozása is van
– magyarázta egy meg nem nevezett fegyveripari szakértő.
Az amerikai biztonságpolitikai szakértő, Michael J. Williams szerint a mostani esetek „új minőséget jelentenek”.
Oroszország nem pusztán a szövetség éberségét teszteli, hanem azt is, hogy a különböző nemzeti légierők – német Eurofighterek, lengyel F–16-osok, holland F–35-ösök – mennyire képesek összehangoltan fellépni egy krízishelyzetben.
Az orosz vadászgépekkel Putyin a NATO türelmét teszteli
Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője korábban lapunknak úgy fogalmazott: a közelmúlt eseményei már nem puszta véletlenek, Oroszország tudatosan teszteli a NATO türelmét és légvédelmét.
A szakértő úgy véli, Moszkva nem támadásra készül, hanem üzenni akar az Ukrajnát támogató országoknak, jelezve, hogy az alaszkai békecsúcs után elfogyott a türelme.
Veszélyes eszkaláció küszöbén
A Bundeswehr vezérkari főnöke, Carsten Breuer tábornok szintén arra figyelmeztetett, hogy a NATO minden egyes reakcióját figyeli Moszkva.
Putyin próbára teszi a szövetséget. Pontosan azt akarja látni, hogy hogyan reagálunk, és mennyire vagyunk eltökéltek
– fogalmazott.
Borítókép: A NATO-tagállamok zászlói lobognak a NATO brüsszeli központja előtt (Fotó: AFP/Simon Wohlfahrt)
Így készül Dánia a drónok semlegesítésére
Ebből baj lesz, Von der Leyen megfenyegette Moszkvát

A cél természetesen az, hogy eldöntsük, mely ukrán területeket kell megvédeni – mondta az Európai Bizottság elnöke.
Lengyelország megnyitotta a határt

Hetekig zárva tartott.
Giorgia Meloni: A jelenlegi migrációs politika bűnözőket véd

A kormányfő szerint ezen változtatni kell.
Lengyelország megnyitotta a határt
Hetekig zárva tartott.
Giorgia Meloni: A jelenlegi migrációs politika bűnözőket véd
A kormányfő szerint ezen változtatni kell.
