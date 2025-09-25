Rendkívüli

Ezért sérthetnek NATO-légteret az orosz vadászgépek

Egyre vakmerőbben provokálja a NATO-t Oroszország: a balti térségben a közelmúltban hosszú percekig repültek Észtország légterében orosz vadászgépek. Elemzők szerint Moszkva nem pusztán erődemonstrációt tartott, hanem a Nyugat reakcióit, és ezzel a szövetség gyenge pontjait méri fel.

Szabó István
Forrás: Merkur2025. 09. 25. 10:49
A NATO-tagállamok zászlói lobognak a NATO brüsszeli központja előtt Fotó: Simon Wohlfahrt Forrás: AFP
Az orosz vadászgépek az észt védelmi minisztérium beszámolója szerint szeptember 19-én összesen tizenkét percen keresztül sértették meg Észtország légterét – ami különösen hosszú idő egy ilyen sebességű repülőgép esetében. A tallinni tárca közzé is tette az orosz gépek feltételezett repülési útvonalát, Moszkva viszont tagadta a történteket, írja a Merkur.

orosz vadászgép
Egy orosz MIG-31-es vadászgép amely a Balti-tenger felett repül, miután megsértette az észt légteret (Fotó: AFP/Forsvarsmakten)

Ugyanezen a napon két másik orosz harci gép veszélyesen közel repült egy lengyel gázkitermelő platformhoz az északi-tengeri térségben.

Katonai adatgyűjtés áll a háttérben?

Német biztonságpolitikai források szerint az orosz gépek légtérsértése mögött több cél is megbújhat. A Wirtschaftswoche elemzése úgy fogalmazott: a provokációk során Moszkva elektronikus felderítést végez, figyelve a NATO reakcióját, és értékes adatokat gyűjt például a földi radarok helyéről vagy a vadászgépek fedélzeti rendszereinek teljesítményéről.

Az egésznek nemcsak politikai, hanem mindenképpen technikai vonatkozása is van

– magyarázta egy meg nem nevezett fegyveripari szakértő.

Az amerikai biztonságpolitikai szakértő, Michael J. Williams szerint a mostani esetek „új minőséget jelentenek”.

Oroszország nem pusztán a szövetség éberségét teszteli, hanem azt is, hogy a különböző nemzeti légierők – német Eurofighterek, lengyel F–16-osok, holland F–35-ösök – mennyire képesek összehangoltan fellépni egy krízishelyzetben.

A Dutch Air Force Lockheed Martin F-35 Lightning II jet fighter takes part in the NATO's Ramsteign Flag 2025 exercice at Leeuwarden Air Base on April 8, 2025. (Photo by JOHN THYS / AFP)
A holland légierő Lockheed Martin F-35 Lightning II sugárhajtású vadászgépe a Leeuwarden légibázison (Fotó: AFP/John Thys)

Az orosz vadászgépekkel Putyin a NATO türelmét teszteli

Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője korábban lapunknak úgy fogalmazott: a közelmúlt eseményei már nem puszta véletlenek, Oroszország tudatosan teszteli a NATO türelmét és légvédelmét. 

A szakértő úgy véli, Moszkva nem támadásra készül, hanem üzenni akar az Ukrajnát támogató országoknak, jelezve, hogy az alaszkai békecsúcs után elfogyott a türelme. 

Veszélyes eszkaláció küszöbén

A Bundeswehr vezérkari főnöke, Carsten Breuer tábornok szintén arra figyelmeztetett, hogy a NATO minden egyes reakcióját figyeli Moszkva. 

16 September 2025, Berlin: Carsten Breuer, Inspector General of the Bundeswehr, speaks in an interview with journalists from the German Press Agency. Photo: Kay Nietfeld/dpa (Photo by KAY NIETFELD / dpa Picture-Alliance via AFP)
Carsten Breuer, a Bundeswehr vezérkari főnöke (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Kay Nietfeld)

Putyin próbára teszi a szövetséget. Pontosan azt akarja látni, hogy hogyan reagálunk, és mennyire vagyunk eltökéltek

– fogalmazott.

Borítókép: A NATO-tagállamok zászlói lobognak a NATO brüsszeli központja előtt (Fotó: AFP/Simon Wohlfahrt) 

