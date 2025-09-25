Ezért sérthetnek NATO-légteret az orosz vadászgépek

Ugyanezen a napon két másik orosz harci gép veszélyesen közel repült egy lengyel gázkitermelő platformhoz az északi-tengeri térségben.

Katonai adatgyűjtés áll a háttérben?

Német biztonságpolitikai források szerint az orosz gépek légtérsértése mögött több cél is megbújhat. A Wirtschaftswoche elemzése úgy fogalmazott: a provokációk során Moszkva elektronikus felderítést végez, figyelve a NATO reakcióját, és értékes adatokat gyűjt például a földi radarok helyéről vagy a vadászgépek fedélzeti rendszereinek teljesítményéről.

Az egésznek nemcsak politikai, hanem mindenképpen technikai vonatkozása is van

– magyarázta egy meg nem nevezett fegyveripari szakértő.

Az amerikai biztonságpolitikai szakértő, Michael J. Williams szerint a mostani esetek „új minőséget jelentenek”.

Oroszország nem pusztán a szövetség éberségét teszteli, hanem azt is, hogy a különböző nemzeti légierők – német Eurofighterek, lengyel F–16-osok, holland F–35-ösök – mennyire képesek összehangoltan fellépni egy krízishelyzetben.

A holland légierő Lockheed Martin F-35 Lightning II sugárhajtású vadászgépe a Leeuwarden légibázison (Fotó: AFP/John Thys)

Az orosz vadászgépekkel Putyin a NATO türelmét teszteli

Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője korábban lapunknak úgy fogalmazott: a közelmúlt eseményei már nem puszta véletlenek, Oroszország tudatosan teszteli a NATO türelmét és légvédelmét.

A szakértő úgy véli, Moszkva nem támadásra készül, hanem üzenni akar az Ukrajnát támogató országoknak, jelezve, hogy az alaszkai békecsúcs után elfogyott a türelme.

Veszélyes eszkaláció küszöbén

A Bundeswehr vezérkari főnöke, Carsten Breuer tábornok szintén arra figyelmeztetett, hogy a NATO minden egyes reakcióját figyeli Moszkva.

Carsten Breuer, a Bundeswehr vezérkari főnöke (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Kay Nietfeld)

Putyin próbára teszi a szövetséget. Pontosan azt akarja látni, hogy hogyan reagálunk, és mennyire vagyunk eltökéltek

– fogalmazott.