Orosz gépek sértették meg a légteret

A német légierő vasárnap két Eurofighter repülőgépet küldött, hogy nyomon kövessen egy orosz IL–20m katonai repülőgépet. A fent említett orosz gép kikapcsolt jeladóval, rádió nélkül repült a nemzetközi légtérben.

Az orosz gép miatt riasztották a német Eurofightereket

Fotó: LUKAS KABON / ANADOLU

A NATO ismét a német gyorsreagálású riasztási egységet, két Eurofightert bízott meg azzal, hogy vizsgáljon ki egy azonosítatlan repülőgépet, amely repülési terv és rádiókapcsolat nélkül repült a nemzetközi légtérben

– közölte a német légierő. A gépet végül a németek átadták a svéd NATO-partnereknek, és visszatért Rostock-Laage-ba. Az elmúlt időszakban megszaporodtak az oroszokhoz köthető légtérsértések. Lengyelországban nemrég drónokat kellett lelőni a légierőnek, amik származásukat tekintve feltehetőleg Oroszországból érkeztek. Észtország légterébe pedig péntek reggel hatolt be három MiG–31-es vadászrepülőgép.

Borítókép: Eurofighter repülőgép (Fotó: AFP)