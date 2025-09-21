Rendkívüli

Orosz gépek sértették meg a légteret

Egy orosz katonai repülőgép a Balti-tenger feletti légtérben kikapcsolt jeladóval repült. Az orosz gép miatt végül a német gyorsreagálású egységet is riasztották.

Magyar Nemzet
2025. 09. 21. 21:14
Fotó: LUKAS KABON Forrás: ANADOLU
A német légierő vasárnap két Eurofighter repülőgépet küldött, hogy nyomon kövessen egy orosz IL–20m katonai repülőgépet. A fent említett orosz gép kikapcsolt jeladóval, rádió nélkül repült a nemzetközi légtérben. 

Az orosz gép miatt riasztották a német Eurofightereket
Az orosz gép miatt riasztották a német Eurofightereket 
Fotó: LUKAS KABON / ANADOLU

A NATO ismét a német gyorsreagálású riasztási egységet, két Eurofightert bízott meg azzal, hogy vizsgáljon ki egy azonosítatlan repülőgépet, amely repülési terv és rádiókapcsolat nélkül repült a nemzetközi légtérben

 – közölte a német légierő. A gépet végül a németek átadták a svéd NATO-partnereknek, és visszatért Rostock-Laage-ba. Az elmúlt időszakban megszaporodtak az oroszokhoz köthető légtérsértések. Lengyelországban nemrég drónokat kellett lelőni a légierőnek, amik származásukat tekintve feltehetőleg Oroszországból érkeztek. Észtország légterébe pedig péntek reggel hatolt be három MiG–31-es vadászrepülőgép.

Borítókép: Eurofighter repülőgép (Fotó: AFP)

