Kemény üzenetet küldött Putyinnak a NATO-főtitkár

Szeptember során számos Oroszországhoz köthető incidens történt NATO-tagországokban. Putyin a folyamatos provokációval üzen a NATO-nak? Mark Rutte, a NATO főtitkára kijelentette, hogy a katonai szövetség készen áll ráijeszteni Moszkvára. Rutte ugyanakkor hangsúlyozta, hogy még nem lehet egyértelműen kijelenteni, összefüggésbe hozható-e a dániai drónincidens az oroszokkal. Elmondta, hogy telefonon egyeztetett Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel, és a dán hatóságok jelenleg is vizsgálják az incidenst.

Mark Rutte: A NATO készen áll ráijeszteni Oroszországra. Fotó: JAFP

A NATO kész keményebben fellépni

Mar Rutte hangsúlyozta, hogy mindig az adott helyzet értékelése szerint kell dönteni. Hozzátette, hogy az orosz repülőgépeket az észt légtérben kísérő NATO-pilóták nem tapasztaltak azonnali veszélyt, az incidens során a NATO erői gyorsan elfogták és kíséretbe vették a az orosz vadászgépeket – nem állt fenn közvetlen fenyegetés.