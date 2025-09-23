Rendkívüli

Nemzetközi vizsgálat indult az M1 riporterét ért kötcsei támadás ügyében

OroszországPutyinorosz drónKeleti Őrszemprovokáció

Kemény üzenetet küldött Putyinnak a NATO-főtitkár

A NATO főtitkára közölte, hogy a katonai szövetség készen áll határozottabb lépések megtételére Oroszországgal szemben, amennyiben erre szükség lenne. Rutte kiemelte, hogy az észt légtér megsértésekor nem alakult ki közvetlen fenyegetés, így sikerült elkerülni a helyzet eszkalálódását. Ezzel párhuzamosan Lengyelország és Svédország egyértelművé tette, hogy szükség esetén katonai erővel is készek légterük védelmére. Vajon Moszkva meddig feszíti a húrt a NATO-nál?

Magyar Nemzet
2025. 09. 23. 20:17
A NATO kemény fellépést ígért ha az orosz provokáció folytatódik
A NATO kemény fellépést ígért ha az orosz provokáció folytatódik Fotó: SIMON WOHLFAHRT Forrás: AFP
Szeptember során számos Oroszországhoz köthető incidens történt NATO-tagországokban. Putyin a folyamatos provokációval üzen a NATO-nak? Mark Rutte, a NATO főtitkára kijelentette, hogy a katonai szövetség készen áll ráijeszteni Moszkvára. Rutte ugyanakkor hangsúlyozta, hogy még nem lehet egyértelműen kijelenteni, összefüggésbe hozható-e a dániai drónincidens az oroszokkal. Elmondta, hogy telefonon egyeztetett Mette Frederiksen dán miniszterelnökkel, és a dán hatóságok jelenleg is vizsgálják az incidenst.

Mark Rutte: A NATO készen áll ráijeszteni Oroszországra
Mark Rutte: A NATO készen áll ráijeszteni Oroszországra. Fotó: JAFP

 

A NATO kész keményebben fellépni

Mar Rutte hangsúlyozta, hogy mindig az adott helyzet értékelése szerint kell dönteni. Hozzátette, hogy az orosz repülőgépeket az észt légtérben kísérő NATO-pilóták nem tapasztaltak azonnali veszélyt, az incidens során a NATO erői gyorsan elfogták és kíséretbe vették a az orosz vadászgépeket – nem állt fenn közvetlen fenyegetés.

 

Moszkva provokál

Az elmúlt hetekben több orosz repülőeszköz sértette meg NATO-országok légterét: Lengyelországban, Romániában és Észtországban is. A drónok és vadászgépek behatolásai miatt a szövetség a 4. cikkely értelmében egyeztetéseket indított, valamint életbe lépett az Eastern Sentry (Keleti őrszem) művelet, vagyis megerősítik a NATO keleti szárnyának védelmét. Bár az orosz vezetés tagadja, hogy tudatos provokációról lenne szó, elemzők szerint ezzel Moszkva próbálja felmérni a NATO válaszait, miközben jelzést küld azoknak az államoknak, amelyek Kijev támogatói.

4. cikkely: A felek tanácskozni fognak egymással, valahányszor bármelyikük véleménye szerint a felek egyikének területi épségét, politikai függetlenségét vagy biztonságát veszély fenyegeti.

Szeptember 22-én Koppenhága repülőterét drónfenyegetés miatt ideiglenesen lezárták. Hétfő este Dánia és Norvégia legnagyobb repülőterein is leállt a forgalom, miután ismeretlen drónokat észleltek a légtérben. A svéd védelmi miniszter, Pal Jonson kijelentette: Svédország katonai eszközökkel fog reagálni, ha Oroszország megsérti a légterüket – írta a Unian.ua.

 

Borítókép: A NATO kemény fellépést ígért, ha az orosz provokáció folytatódik (Fotó: AFP)

