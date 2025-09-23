Putyin a folyamatos provokációval üzen a NATO-nak?

Az utóbbi időben több orosz NATO-légtér-sértés is történt, ami eszkalálódó feszültségre utal. Mivel több különálló esetről van szó, így nehezen tekintentők ezek pusztán a véletlen művének. Szakértők szerint Moszkva célja egyértelműen a katonai szövetség reakcióinak vizsgálata. Vajon mi a valódi szándék Oroszország részéről, és miért beszél a NATO egyre nyíltabban komoly fenyegetésről?

Oroszország provokálja a NATO-t, vajon mire készül Putyin?

Fotó: VALERY SHARIFULIN / POOL

Többszörös orosz NATO-légtér-sértés, eszkalálódó feszültség,

A NATO reagált: 4. cikk szerinti konzultációk és Eastern Sentry hadművelet,

Oroszország célja a katonai szövetség tesztelése?

Orosz drónok Lengyelországban

Szeptember 10-én hajnalban több orosz drón lépett be a lengyel légtérbe. A lengyel és szövetséges repülőgépek közbeléptek, és megsemmisítették a járműveket. A műveletben lengyel F–16-osok, holland F–35-ösök, olasz AWACS felderítők és a NATO légi utántöltő gépei vettek részt. A lengyel hatóságok összesen 19 eszköznél igazolták a légtérsértést.