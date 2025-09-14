RomániaNATOdrón

Románia légtérsértéssel vádolja az oroszokat

Újabb NATO-tagállam jelentett be légtérsértést. Románia külügyminisztere az oroszokra mutogat és az ENSZ elé vinné az ügyet.

Munkatársunktól
2025. 09. 14. 19:22
Illusztráció (Forrás: Getty Images via AFP)
Románia hatóságai riasztást adtak ki és a levegőbe küldték az F–16-os vadászgépeket, miután egy feltételezhetően orosz drónt észleltek az ország légterében – írja az Origo.

Románia külügyminisztere az ENSZ elé vinné a drónok ügyét
Románia külügyminisztere az ENSZ elé vinné a drónok ügyét (Fotó: AFP)

Ionut Mosteanu román védelmi miniszter szerint nem egyedi esetről van szó, az orosz drónok támadásai egyre gyakoribbá válnak Románia határainak közvetlen közelében.

Szinte hetente kell a levegőbe küldenünk a vadászgépeinket, vagy a német partnereinkét

– mondta Mosteanu. A román radarok szombaton észlelték a feltehetően orosz drónt. Az F–16-os vadászgépek azonnal felszállási parancsot kaptak, és a védelmi miniszter szerint közel álltak ahhoz, hogy lelőjék a drónt.

Közel álltak ahhoz, hogy lelőjék. A drón nagyon alacsonyan repült, egy bizonyos ponton Ukrajna felé vette az irányt. Jelenleg annyit tudunk, hogy a drón elhagyta a légteret és visszatért Ukrajnába

– számolt be róla a miniszter. Az eset kapcsán Tulcea megye egy részére RO-Alert riasztást is kiadtak, hogy figyelmeztessék a lakosságot az esetleges hulló törmelék jelentette veszélyre. 

A légtérsértésre Oana Toiu román külügyminiszter is reagált, mint mondta, az ENSZ közgyűlése elé kívánja vinni az orosz drónok jelentette provokáció ügyét.

A hét folyamán nem először szül feszültséget egy légtérsértés a NATO-ban. Mint arról beszámoltunk, korábban 21, feltételezhetően orosz drón repült be Lengyelország légterébe. Válaszul a lengyel kormány a NATO-szerződés 4. cikkelye értelmében konzultációt hívott össze.

Borítókép: Illusztráció (Forrás: Getty Images via AFP)

