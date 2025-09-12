Drónok, merényletek és Ursula von der Leyen: Robert C. Castel a legforróbb politikai témákat elemezte

A Front legújabb adásában Robert C. Castel, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója, a Magyar Nemzet főmunkatársa a lengyel drónincidenstől az izraeli–katari katonai akcióig, az Egyesült Államokat megrázó politikai gyilkosságtól Ursula von der Leyen harcias brüsszeli beszédéig elemzi a világpolitika forró pontjait.

A műsor elején Castel a Lengyelországba becsapódó orosz gyártmányú drónokról beszél. Szerinte tévesek azok a nyilatkozatok, amelyek fizikai lehetetlenségre hivatkozva zárják ki az orosz indítást:

Azok az állítások, amiket hallottunk, hogy a Lengyelországban lezuhant Gerbera, meg Sahed drónoknak túl rövid a hatótávolság ahhoz, hogy elérjék Lengyelországot, ez egyszerűen nem igaz. Tessék megnézni a térképet… ez beleesik még a 600 kilométeres hatótávolságába, még ezeknek a csökkentett hatótávolságú csali Gerbera drónoknak is.

A szakértő szerint a NATO és Varsó ugyan politikailag nem tekintette szándékos támadásnak az esetet, de katonailag egyértelmű kudarc történt:

Lengyelországnak ezeket le kellett volna lőnie mindenképpen… ez egy gyalázat. Ha ez a NATO keleti szárnyának légvédelme, akkor a szövetségnek súlyos problémája van.

A beszélgetés másik nagy témája az izraeli légicsapás Katarban, amely a Hamász vezetőit vette célba. Castel úgy látja, az akció mögött világos politikai üzenet áll:

„Menekülhetsz, de nem tudsz elbújni. Teljesen mellékes, hogy hol vagy – Katarban vagy bárhol máshol –, a megtorlás el fog érni mindenképpen.”

Szerinte szinte kizárt, hogy Izrael az Egyesült Államok tudta nélkül hajtotta volna végre a támadást, tekintve a katari amerikai támaszpont jelentőségét.