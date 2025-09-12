Rendkívüli

Márki-Zay tiszásokkal együtt végezne ki kormánypárti politikusokat, ezt Orbán Viktor sem hagyta szó nélkül

Robert C. Castelelemzéspolitikapodcast

Drónok, merényletek és Ursula von der Leyen: Robert C. Castel a legforróbb politikai témákat elemezte

Magyar Nemzet
2025. 09. 12. 20:21

Robert C. Castel biztonságpolitikai tanácsadó a Magyar Nemzet Front című podcastjében a lengyel drónincidenstől az izraeli–katari légicsapásig, az Egyesült Államokat megrázó politikai gyilkosságtól Ursula von der Leyen harcias brüsszeli beszédéig elemzi a világpolitika legforróbb ügyeit. Castel szerint a lengyel légtérsértés komoly figyelmeztetés a NATO-nak, Izrael katari csapása politikai üzenet is volt.

Robert C. Castel (Fotó: MW Archívum)
A Front legújabb adásában Robert C. Castel, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója, a Magyar Nemzet főmunkatársa a lengyel drónincidenstől az izraeli–katari katonai akcióig, az Egyesült Államokat megrázó politikai gyilkosságtól Ursula von der Leyen harcias brüsszeli beszédéig elemzi a világpolitika forró pontjait.

A műsor elején Castel a Lengyelországba becsapódó orosz gyártmányú drónokról beszél. Szerinte tévesek azok a nyilatkozatok, amelyek fizikai lehetetlenségre hivatkozva zárják ki az orosz indítást:

Azok az állítások, amiket hallottunk, hogy a Lengyelországban lezuhant Gerbera, meg Sahed drónoknak túl rövid a hatótávolság ahhoz, hogy elérjék Lengyelországot, ez egyszerűen nem igaz. Tessék megnézni a térképet… ez beleesik még a 600 kilométeres hatótávolságába, még ezeknek a csökkentett hatótávolságú csali Gerbera drónoknak is.

A szakértő szerint a NATO és Varsó ugyan politikailag nem tekintette szándékos támadásnak az esetet, de katonailag egyértelmű kudarc történt: 

Lengyelországnak ezeket le kellett volna lőnie mindenképpen… ez egy gyalázat. Ha ez a NATO keleti szárnyának légvédelme, akkor a szövetségnek súlyos problémája van.

A beszélgetés másik nagy témája az izraeli légicsapás Katarban, amely a Hamász vezetőit vette célba. Castel úgy látja, az akció mögött világos politikai üzenet áll:
„Menekülhetsz, de nem tudsz elbújni. Teljesen mellékes, hogy hol vagy – Katarban vagy bárhol máshol –, a megtorlás el fog érni mindenképpen.”
Szerinte szinte kizárt, hogy Izrael az Egyesült Államok tudta nélkül hajtotta volna végre a támadást, tekintve a katari amerikai támaszpont jelentőségét.

Castel kitér az Egyesült Államokban meggyilkolt konzervatív aktivista, Charlie Kirk ügyére is, amellyel „egy egész tábornak, az amerikai nemzet egy jelentős részének próbálták befogni a száját”.  

A szakértő szerint a baloldal erőszakos radikalizálódása annak jele, hogy „minél inkább érzik, hogy hosszú távon elvesztik a kulturális harcot, annál hisztérikusabbá és erőszakosabbá válnak.”

Végül az Európai Unióról is keményen fogalmaz: Ursula von der Leyen „Európa harcban áll” kijelentését úgy értelmezi, hogy az uniós intézmények valójában saját polgáraikkal és nemzeteikkel vívnak küzdelmet. Castel összegzése szerint a jelenlegi helyzetben „ha szándékosan akarnának ártani, aligha tennének mást”.

 

