Robert C. Castel: NATO-vereség az orosz drónok ellen

Úgy tűnik, hogy a NATO az első csatáját Oroszország ellen elveszítette

– fogalmazott az Origónak adott gyorselemzésében Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója, és hozzátette, ez azért is furcsa, mert egy olyan csatáról van szó, amit valószínűleg Oroszországnak esze ágában sem volt megvívni.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, Lengyelország légterét több orosz drón is megsértette a napokban.

Ha egy mondatban próbálnám összefoglalni azt, ami Lengyelországban történt, és amit aztán a politikusoknak meg a médiának a reakciójából látunk, akkor azt látjuk, hogy katonai kudarcot próbálnak becsomagolni nekünk politikai sikerként

– fogalmazott Robert C. Castel.

Borítókép: Robert C. Castel (Fotó: Csudai Sándor)