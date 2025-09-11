Lengyel dróntámadás: Moszkva bejelentése fordulatot hozhat

Varsó Oroszországot tette felelőssé:

Nem fér kétség Oroszország agresszív szándékaihoz

– mondta Tusk. Lengyelország a NATO 4. cikkelyére hivatkozva rendkívüli ülést hívott össze szövetségeseivel.

Az elmúlt több mint három évben, mióta a Kreml teljes körű háborút indított Ukrajna ellen, időről időre orosz drónok sodródtak át NATO-tagállamok, például Románia területére is. Most azonban először fordult elő, hogy ilyen nagy számban jelentek meg drónok egy szövetséges ország légterében – és most először semmisítettek meg közülük több orosz eszközt.

A korábbi eseteket még lehetett véletlennek vagy elszigetelt hibának betudni, ekkora mennyiségnél azonban már jóval nehezebb így magyarázni – írja a Politico.

Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter szerint:

A lengyel és a NATO légierő értékelése alapján a drónok nem tértek le véletlenül az útvonalukról, hanem szándékosan célozták meg Lengyelországot.

Ezt az álláspontot más szövetséges országok is osztották.

Semmi nem utal arra, hogy itt útvonal-korrekciós hibáról vagy bármi hasonlóról lenne szó

– hangsúlyozta Boris Pistorius német védelmi miniszter.

Fabian Hoffmann, az Oslói Egyetem rakéta- és nukleáris stratégiával foglalkozó szakértője úgy vélte, az incidens minden jelében szándékosságot mutatott. „A repülési útvonalakat figyelve látszik, hogy a drónok irányított pályát követtek, tehát Oroszország tudatosan cselekedett” – mondta.

Akadtak azonban visszafogottabb nyilatkozatok is. John Healey brit védelmi miniszter úgy fogalmazott: „Ellentmondásos információk állnak rendelkezésre, és egyelőre nincs végleges értékelés arról, mi húzódott meg a támadások mögött. Az viszont egyértelmű, hogy bármi is volt a szándék, a drónok veszélyt jelentettek, és megsértették Lengyelország, illetve a NATO szuverén légterét.”