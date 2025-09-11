Donald Tusk lengyel kormányfő bejelentette: a lengyel légteret 19 alkalommal megsértették. A riasztott lengyel F–16-osok, valamint holland F–35-ös vadászgépek és más szövetséges repülőgépek azonnal reagáltak, és legalább négy drónt megsemmisítettek. A roncsok Kelet-Lengyelország több településén is a földre hullottak, egyikük egy családi házba csapódott. Személyi sérülésről nem érkezett jelentés – írja az Origo.
Lengyel dróntámadás: Moszkva bejelentése fordulatot hozhat
Amint arról a Magyar Nemzet beszámolt, feltételezett orosz drónok sértették meg a lengyel légteret. Lengyelország Oroszországot tette felelőssé, Moszkva viszont Ukrajnát hibáztatja, és tagadja, hogy Lengyelország célpont lett volna. Az oroszok hangsúlyozták, hogy az érintett drónok maximális hatótávolsága legfeljebb 700 kilométer, vagyis orosz területről indítva nem is érhették volna el Lengyelországot.
Varsó Oroszországot tette felelőssé:
Nem fér kétség Oroszország agresszív szándékaihoz
– mondta Tusk. Lengyelország a NATO 4. cikkelyére hivatkozva rendkívüli ülést hívott össze szövetségeseivel.
Az elmúlt több mint három évben, mióta a Kreml teljes körű háborút indított Ukrajna ellen, időről időre orosz drónok sodródtak át NATO-tagállamok, például Románia területére is. Most azonban először fordult elő, hogy ilyen nagy számban jelentek meg drónok egy szövetséges ország légterében – és most először semmisítettek meg közülük több orosz eszközt.
A korábbi eseteket még lehetett véletlennek vagy elszigetelt hibának betudni, ekkora mennyiségnél azonban már jóval nehezebb így magyarázni – írja a Politico.
Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter szerint:
A lengyel és a NATO légierő értékelése alapján a drónok nem tértek le véletlenül az útvonalukról, hanem szándékosan célozták meg Lengyelországot.
Ezt az álláspontot más szövetséges országok is osztották.
Semmi nem utal arra, hogy itt útvonal-korrekciós hibáról vagy bármi hasonlóról lenne szó
– hangsúlyozta Boris Pistorius német védelmi miniszter.
Fabian Hoffmann, az Oslói Egyetem rakéta- és nukleáris stratégiával foglalkozó szakértője úgy vélte, az incidens minden jelében szándékosságot mutatott. „A repülési útvonalakat figyelve látszik, hogy a drónok irányított pályát követtek, tehát Oroszország tudatosan cselekedett” – mondta.
Akadtak azonban visszafogottabb nyilatkozatok is. John Healey brit védelmi miniszter úgy fogalmazott: „Ellentmondásos információk állnak rendelkezésre, és egyelőre nincs végleges értékelés arról, mi húzódott meg a támadások mögött. Az viszont egyértelmű, hogy bármi is volt a szándék, a drónok veszélyt jelentettek, és megsértették Lengyelország, illetve a NATO szuverén légterét.”
Oroszország Ukrajnát okolja
Oroszország varsói ügyvivője a lengyel külügyminisztérium épülete előtt újságíróknak azt mondta:
Egy dolgot tudunk biztosan: ezek a drónok Ukrajna felől érkeztek… Semmilyen bizonyíték nincs arra, hogy orosz eredetűek lennének.
A Kreml kora délután még hallgatott az ügyről.
Ezt semmilyen módon nem kívánjuk kommentálni. Nem tartozik a hatáskörünkbe
– nyilatkozta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője az állami TASZSZ hírügynökségnek.
Majd hozzátette: az EU vezetői és a NATO „nap mint nap provokációkkal vádolják Oroszországot, többnyire anélkül, hogy bármiféle érvet felhoznának.”
A védelmi minisztérium végül közleményt adott ki, amelyben arról számolt be, hogy Oroszország sikeres, nagyszabású dróntámadást hajtott végre Nyugat-Ukrajnában, az „ukrán hadiipari komplexum vállalatai” ellen.
Külön hangsúlyozták: lengyelországi célpontokat nem jelöltek ki. Hozzátették azt is, hogy az érintett drónok maximális hatótávolsága legfeljebb 700 kilométer, vagyis orosz területről indítva nem érhették volna el Lengyelországot.
„Mindazonáltal készek vagyunk konzultációt folytatni Lengyelországgal az ügyben, a lengyel védelmi minisztériummal” – zárult a közlemény.
Borítókép: A lengyel fegyveres erők vezérkari főnöke részt vesz egy rendkívüli kormányülésen a dróntámadás után (Fotó: AFP)
