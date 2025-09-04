UkrajnaMagyarországorosz-ukrán konfliktusorosz-ukrán háború
Robert C. Castel: A Nyugat Ukrajna túszává válik? + videó

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 12:36

Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója legújabb gyorselemzésében arról beszél, hogy a Nyugat egyre inkább elveszíti az ellenőrzést Ukrajna felett. Ahogy Kijev újabb és újabb fegyvereket és rakétákat fejleszt, úgy csökken a nyugati befolyás az eszkaláció korlátozásában. Castel szerint Ukrajna önállósodási törekvései nemcsak a háborús vészfékek kiiktatásához vezethetnek, hanem ahhoz is, hogy az ország zsaroló pozícióba kerüljön mind Oroszországgal, mind a Nyugattal szemben. A nagy kérdés: hogyan reagál minderre Európa?

Robert C. Castel, a Magyar Nemzet főmunkatársa és az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója Jeruzsálemből jelentkezett legfrissebb gyorselemzésével. A szakértő szerint a Nyugat egyre inkább elveszíti az ellenőrzést Ukrajna felett – írja az Origo.

Robert C. Castel szerint a Nyugat Ukrajna túszává válhat
Robert C. Castel szerint a Nyugat Ukrajna túszává válhat (Fotó: Magyar Nemzet)

Castel szerint Ukrajna fokozatosan képes lesz egyre több stratégiai fegyver előállítására, új cirkálórakéták, drónok, sőt akár ballisztikus rakéták is megjelenhetnek a fegyvertárában. 

Ez a folyamat csökkenti a Nyugat lehetőségét az eszkaláció szabályozására és idővel oda vezethet, hogy maga válik Ukrajna túszává. Elemzésében példaként említette az ukrán fejlesztésű Flamingo cirkálórakétát, amely háromezer kilométeres hatótávval és egytonnás robbanófejjel bír, messze meghaladva a Nyugatról érkező eszközök, például a Storm Shadow képességeit. Hozzátette: amerikai források már arról is beszámoltak, hogy Ukrajna siklóbombákon dolgozik, amelyek hatótávolsága nagyobb lehet az orosz változatokénál. Castel úgy látja, mindez egy új trendet jelez előre, amely Ukrajna stratégiai függetlenedéséhez fog vezetni.

Ukrajna Pakisztán és Izrael korábbi példáját követi?

A szakértő párhuzamot vont a történelemmel: Izrael a hatvanas években, Pakisztán később szintén önállósodott fegyverkezésében. Úgy véli, Ukrajna most ezen az úton halad, ami aggasztja a nyugati hatalmakat, mert egy hirtelen ukrán döntés beleránthatja őket egy háborúba, amelybe maguktól nem lépnének be. Castel emlékeztetett: 

a Nyugat igyekszik korlátozni Ukrajnát, megszabva, milyen célpontokat támadhat a HIMARS, a Storm Shadow vagy az ATACMS fegyverekkel. 

Míg ezeknél a nyugati fegyvereknél a fékek működnek, az ukrán fejlesztésű rakéták és drónok esetében a szövetségesek már nem szabhatják meg, milyen célpontokat támadnak velük. A politikai korlátokat ugyan fenn lehet tartani, de – mint fogalmazott – azokat könnyebb kijátszani. 

Ukrajna stratégiát váltott és ők akarnak mindenről dönteni, ami veszélyt jelenthet a nyugati országokra, hogy pontosan miről van szó – itt olvashatja el.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy brutális mennyiségű nyugati fegyver tűnt el Ukrajnában.

