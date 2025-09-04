Brüsszel a Tisza győzelmét várja

Magyarország kormánya: Ukrajnának nincs helye az unióban

Még maga Putyin is úgy tűnik, hogy elfogadná Ukrajna uniós csatlakozását.

A probléma azonban nem Oroszország – hanem Magyarország. Ezért keringenek új hírek egy radikális megoldásról, amely megkerülné Budapest vétóját, ami eddig blokkolta Ukrajna tagsági törekvéseit, és mellékhatásként hátráltatta Moldova csatlakozását is.

De az uniós tervekkel van egy nagy probléma, méghozzá az, hogy Magyarországra is szükség van a szabályok megváltoztatására.

Mintegy tucatnyi ország szeretné megváltoztatni az EU szabályait úgy, hogy a friss csatlakozási tárgyalások megnyitásához elegendő legyen a minősített többség – nem pedig a teljes 27 állam egyhangú beleegyezése.

Az egyhangú beleegyezés továbbra is szükséges lenne a folyamat elején és végén, de nem minden köztes lépésnél. Ezt az ötletet egy találkozón vetette fel Jessica Rosencrantz, Svédország uniós ügyekért felelős minisztere, megjegyezve, hogy alkalmazható lehet a szankciókra is, ahol Magyarország szintén makacsul ellenáll. Rosencrantz nincs egyedül. Németország, Olaszország, Szlovénia és Ausztria külügyminiszterei nemrégiben arra kérték Marta Kost, a bővítési biztost, hogy „egyszerűsítse és gyorsítsa” a folyamatot.

A szabályok megváltoztatásához Magyarország is kell

Ez jogilag és politikailag egyaránt lehetetlen lenne

– mondta Bóka János, uniós miniszter.