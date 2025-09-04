Brüsszel azzal számol, hogy a Tisza győzelme Magyarországon lehetővé teszi Ukrajna EU-csatlakozását, mivel jelenleg csak Magyarország vétója áll az uniós tárgyalások útjában. Az „A” terv szerint – Németország, Olaszország és Svédország támogatásával – a hagyományos egyhangú döntés helyett minősített többséggel gyorsítanák a csatlakozást, figyelmen kívül hagyva az EU-s szerződéseket. Ugyanakkor a terv akadozik, mert a szabálymódosításhoz Magyarország beleegyezése is kellene. A „B” opció, hogy megvárják a magyar választás eredményét: ha a Tisza párt győz, az akadály elhárul, és Ukrajna gyorsítottan csatlakozhat az EU-hoz – írja az Origo.
Brüsszel a Tisza győzelmét várja
Az Ukrajna EU-csatlakozásáról szóló egyeztetések évek óta lassan haladnak, mivel Magyarország vétója akadályozza a folyamatot. Több uniós ország most olyan radikális megoldásokat mérlegel, amelyek kikerülnék Budapest blokkolását, így felgyorsítva Ukrajna és Moldova belépését. A vita nem csupán a bővítésről szól, hanem az EU döntéshozatalának rugalmasságáról is. A jövő évi magyarországi választások tétje rendkívül nagy.
Magyarország kormánya: Ukrajnának nincs helye az unióban
Még maga Putyin is úgy tűnik, hogy elfogadná Ukrajna uniós csatlakozását.
A probléma azonban nem Oroszország – hanem Magyarország. Ezért keringenek új hírek egy radikális megoldásról, amely megkerülné Budapest vétóját, ami eddig blokkolta Ukrajna tagsági törekvéseit, és mellékhatásként hátráltatta Moldova csatlakozását is.
De az uniós tervekkel van egy nagy probléma, méghozzá az, hogy Magyarországra is szükség van a szabályok megváltoztatására.
Mintegy tucatnyi ország szeretné megváltoztatni az EU szabályait úgy, hogy a friss csatlakozási tárgyalások megnyitásához elegendő legyen a minősített többség – nem pedig a teljes 27 állam egyhangú beleegyezése.
Az egyhangú beleegyezés továbbra is szükséges lenne a folyamat elején és végén, de nem minden köztes lépésnél. Ezt az ötletet egy találkozón vetette fel Jessica Rosencrantz, Svédország uniós ügyekért felelős minisztere, megjegyezve, hogy alkalmazható lehet a szankciókra is, ahol Magyarország szintén makacsul ellenáll. Rosencrantz nincs egyedül. Németország, Olaszország, Szlovénia és Ausztria külügyminiszterei nemrégiben arra kérték Marta Kost, a bővítési biztost, hogy „egyszerűsítse és gyorsítsa” a folyamatot.
A szabályok megváltoztatásához Magyarország is kell
Ez jogilag és politikailag egyaránt lehetetlen lenne
– mondta Bóka János, uniós miniszter.
Kevés más mód van arra, hogy az EU26 nyomást gyakoroljon Magyarországra, hogy visszavonja vétóját. Mivel Oroszország még mindig bombázza Ukrajnát, és Moldova döntő választásokra készül, a két ország nyomás alatt áll, hogy legalább szerény előrelépést érjen el, amelyet a pro-európai vezetők fel tudnak mutatni.
Az ukránbarát erők számára az egyetlen valódi lehetőséget a változásra a jövő évi magyarországi választások jelenthetnek ezért is akarja Brüsszel, hogy a Tisza párt nyerje a 2026-os választást. Addig az EU-bővítése megrekedt és Ukrajna csatlakozási kilátásai bizonytalanok.
Korábban arról is beszámoltunk, hogy a Tisza Párt a brüsszeli parancsokat hajtaná végre + videó.
Borítókép: Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij (Fotó: AFP)
Gál Kinga: Politikai boszorkányüldözés zajlik Brüsszelben
A Fidesz politikusa kiállt a Patrióták mellett.
Volt lengyel elnök: Az ukránok mindenkit belerángatnának a háborúba
A magyar álláspontot immár a lengyelek is megerősítik.
Hatalmas pofont kapott Zelenszkij
Elutasítóak a lengyelek.
Durva dologra ébredt Oroszország: ezt tette Ukrajna
Brutális dolog történt!
