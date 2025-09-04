A Tisza Párt a brüsszeli parancsokat hajtaná végre + videó

Bármit is mond a Tisza, bármilyen Kánaánt ígér, már nagyban zajlik egy olyan kormányprogramnak az írása, ami alapvetően forgatná fel azt a polgári Magyarországot és azt az adózási rendszert, amit az elmúlt 15 évben felépített a nemzeti kormány, ezt mondta Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára. Felidézte, a mostani kormány terve és kulcsa az adócsökkentésekre épülő kormányzás és a teljesítményalapú adózás, különösen a családok központba helyezése. Szót ejtett a most megindított családi adóforradalomnak nevezett folyamatról is, ami Európa legnagyobb adócsökkentési programja.

Ennek keretében 4 év alatt egymillió édesanya fog teljesen szja-mentessé válni, ennek keretében duplázzuk a családi adókedvezményt, és ezzel több ezer milliárd forintot hagyunk ott a családoknál adókedvezmények és adómentességek formájában. Erre jön a Tisza, aki ezzel teljesen ellentétesen bevallja, hogy egy egészen más világra készül

– mondta. Németh Balázs felidézte, a tiszás Tarr Zoltán minden lehetséges módon megpróbál kibújni az alól, hogy a sajtónak színt valljon a Tisza Párt brutális adóemeléseiről, amelyeket ő maga kotyogott ki Etyeken.

Riogat a baloldal az Otthon start programmal

Az Otthon start program indulása miatt a bankok felkészültek, meghosszabbították a nyitva tartást, felkészítették az ügyintézőket. Volt egy nagy roham, több ezer érdeklődő volt az elmúlt napokban. Minden bank rekordszámú megkeresésről, telefonos megkeresésről, személyes megkeresésről számolt be. Minden második ügyfél, aki a bankokban megfordult, az otthon startos ügyfél volt, ennek ellenére sehol nem számoltak a fennakadásról – fogalmazott Panyi Miklós. Kiemelte azt is, hogy elindult az Otthon start applikáció is, amivel a fiatalok jobban tájékozódhatnak a program részleteiről.

Megjegyezte, a balliberális oldal, mint minden jól működő kormányzati intézkedés esetében, most is hazugságokkal hergel és megpróbál hangulatot kelteni.

Az fáj nekik, hogy a fiataloknak ez egy valós segítség, hogy kialakítsanak egy olyan hangulatot, amivel rosszul járnak az emberek

– emelte ki, utalva a 444 és a HVG lejárató cikkeire reagálva, amelyek folyamatosan azt akarják lenyomni az emberek torkán, hogy a piaci kamattal jobban járnak, holott az két és félszer akkora, mint az Otthon start programé. 11 vármegyében nőtt az ingatlanok iránti kereslet, mint Budapesten, ez is azt cáfolja, hogy a baloldal szerint csak a fővárosi gazdagoknak kedvez ez az intézkedés. Azt is megpróbálják elhitetni az emberekkel, hogy az Otthon start miatt akár ötven százalékkal is megemelkedhetnek az ingatlanárak. Csakhogy az intézkedést úgy dolgozta ki a kormány, hogy biztosítékok ezt megakadályozzák.