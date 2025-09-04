A Tisza Párt a brüsszeli parancsokat hajtaná végre + videó

Otthon Start ProgramPanyi MiklósSzentkirályi AlexandraHarcosok órája

Két vendéggel jelentkezett csütörtökön a Harcosok órája, Németh Balázs Panyi Miklóssal az Otthon sart programot érő hamis vádakról és hazugságokról beszélgetett, Szentkirályi Alexandra pedig a fővárosi álhíreket leplezte le.

Magyar Nemzet
2025. 09. 04. 7:29
Bármit is mond a Tisza, bármilyen Kánaánt ígér, már nagyban zajlik egy olyan kormányprogramnak az írása, ami alapvetően forgatná fel azt a polgári Magyarországot és azt az adózási rendszert, amit az elmúlt 15 évben felépített a nemzeti kormány, ezt mondta Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára. Felidézte, a mostani kormány terve és kulcsa az adócsökkentésekre épülő kormányzás és a teljesítményalapú adózás, különösen a családok központba helyezése. Szót ejtett a most megindított családi adóforradalomnak nevezett folyamatról is, ami Európa legnagyobb adócsökkentési programja.

Ennek keretében 4 év alatt egymillió édesanya fog teljesen szja-mentessé válni, ennek keretében duplázzuk a családi adókedvezményt, és ezzel több ezer milliárd forintot hagyunk ott a családoknál adókedvezmények és adómentességek formájában. Erre jön a Tisza, aki ezzel teljesen ellentétesen bevallja, hogy egy egészen más világra készül

– mondta. Németh Balázs felidézte, a tiszás Tarr Zoltán minden lehetséges módon megpróbál kibújni az alól, hogy a sajtónak színt valljon a Tisza Párt brutális adóemeléseiről, amelyeket ő maga kotyogott ki Etyeken.

Riogat a baloldal az Otthon start programmal

Az Otthon start program indulása miatt a bankok felkészültek, meghosszabbították a nyitva tartást, felkészítették az ügyintézőket. Volt egy nagy roham, több ezer érdeklődő volt az elmúlt napokban. Minden bank rekordszámú megkeresésről, telefonos megkeresésről, személyes megkeresésről számolt be. Minden második ügyfél, aki a bankokban megfordult, az otthon startos ügyfél volt, ennek ellenére sehol nem számoltak a fennakadásról – fogalmazott Panyi Miklós. Kiemelte azt is, hogy elindult az Otthon start applikáció is, amivel a fiatalok jobban tájékozódhatnak a program részleteiről.

Megjegyezte, a balliberális oldal, mint minden jól működő kormányzati intézkedés esetében, most is hazugságokkal hergel és megpróbál hangulatot kelteni. 

Az fáj nekik, hogy a fiataloknak ez egy valós segítség, hogy kialakítsanak egy olyan hangulatot, amivel rosszul járnak az emberek

– emelte ki, utalva a 444 és a HVG lejárató cikkeire reagálva, amelyek folyamatosan azt akarják lenyomni az emberek torkán, hogy a piaci kamattal jobban járnak, holott az két és félszer akkora, mint az Otthon start programé. 11 vármegyében nőtt az ingatlanok iránti kereslet, mint Budapesten, ez is azt cáfolja, hogy a baloldal szerint csak a fővárosi gazdagoknak kedvez ez az intézkedés. Azt is megpróbálják elhitetni az emberekkel, hogy az Otthon start miatt akár ötven százalékkal is megemelkedhetnek az ingatlanárak. Csakhogy az intézkedést úgy dolgozta ki a kormány, hogy biztosítékok ezt megakadályozzák.

Panyi Miklós beszélt arról is, hogy a gazdaságnak és a költségvetésnek is rendkívül jó tesz a program. Hozzátette, hogy a Tisza Párt ezt a programot beszántaná, akárcsak Donald Tusk tette Lengyelországban, ahol szintén a bérlakásos rendszert erőltetik. Az ugyanakkor teljesen mindegy, hogy milyen kormány lesz jövőre, a már megkötött banki szerződést nem tudja megváltoztatni.

Karácsony Gergely röhejes történettel állt elő

Szentkirályi Alexandra, a Fidesz budapesti frakcióvezetője arról beszélt, hogy egészen döbbenetes, amit Karácsony Gergely most megtett egy kis figyelemért. Felidézte, hogy a főpolgármester állítása szerint a Fidesz pénzt ajánlott neki, hogy elinduljon a jövő évi választáson. 

Kicsit olyan érzésem van, mint amikor az oviban a kisfiúk húzogatják a lányok haját

– fogalmazott. Hozzátette, Karácsony Gergely mindig úgy tesz, mintha soha semmi nem akarna lenni, majd mindig megjelenik valahol. Leszögezte, hogy egy Karácsonyra és a nulla százalékos pártjára semmiképp sincs szüksége a Fidesznek. Németh Balázs felvetette, hogy ettől függetlenül Brüsszelből még felhívhatják, mert Magyar Péter egyre mélyebbre süllyed. 

Egy bábot mindig le lehet cserélni. Nekünk akár Magyar Péterrel kell a jövő évben megvívnunk ezt a csatát, akár addigra esetleg egy másik emberrel, teljesen mindegy, mert igazából tényleg csak a plakátarc változik, a termék, amit ránk akarnak sózni, az a bóvli ugyanaz

– szögezte le Szentkirályi Alexandra.

Magyar Péter agresszivitása

A Fidesz budapesti frakcióvezetője szerint óriási a hazugságverseny Karácsony Gergely és a tiszás politikusok között,  utóbbiak között Tarr Zoltán is élen jár, aki nem hajlandó válaszolni újságírói kérdésekre a Tisza-adóról szóló vallomásai kapcsán. Magyar Péter pedig azzal próbál terelni, hogy szerinte összevágott videókkal támadják Tarr Zoltánt, mások pedig azt mondták, nem hallottak semmit.

A legrosszabb balliberális hazudozás mintapéldáját látjuk, nem véletlen, hogy mindenkinek eszébe jutott róla az őszödi beszéd. Annyi igaz, hogy Gyurcsány Ferencéknek legalább annyi eszük volt, hogy erről a választás után tesznek vallomást, a Tiszások pedig még a választási kampány kezdetét sem várják meg. Az egészen biztos, hogy ezek az emberek nyíltan ki is mondják, hogy át akarják verni a magyarokat

– emelte ki Szentkirályi, aki azt is felidézte, hogy a tiszások bevallották, nem beszélhetnek dolgokról a voksolásig, különben elbuknak. Az ilyen videók után Magyar Péter valószínűleg a tőle megszokott agresszív módon reagál a belső körökben. Nem csoda, hogy feloszlanak a Tisza szigetek és a egyre több ember menekül el Magyar elől, mert folyamatosan abuzálja őket. Szentkirályi Alexandra arra is kitért, hogy Magyar Péter egész nap azzal van elfoglalva, hogy a közösségi médiában kommentel az újságíróknak, akiknek megpróbálja elmondani, mit és hogyan kellene csinálniuk.

Másrészt az is szomorú, hogy egy ilyen ember készül államférfinek, aki már a politikai pályafutását is hazugságokkal kezdte, és azzal, hogy otthon hangfelvételt készített a feleségéről

– sorolta.

Kiégett budapesti buszok

Buszokra nincs pénz, ahogy a meglévők szervizelésére sincs, emiatt folyamatosan lángra kapnak a budapesti buszok. Egy friss vizsgálat szerint négyből három busszal van probléma. Szentkirályi Alexandra felhíva a figyelmet arra, hogy Karácsonyék és a Tisza folyamatosan a kormányt hibáztatja emiatt.

Mindig a kormány a hibás, hogy nincsen pénz, de közben egyébként a főváros mindenben a kormány segítségére szorul

– mondta a frakcióvezető. A műsorban szó esett a Népligetről is, amely egy óriási zöld terület, tele lehetőséggel, de a hajléktalanok és a drogosok tanyájává vált, ma már senki sincs ott biztonságban. Hasonlóan nagy probléma a budapesti rakpart is, amelyet Karácsonyék lezárattak az autók elől, ami óriási dugókat okoz Budapesten. Eközben a gyalogosok alig használták nyáron az autósok elől lezárt területeket.

