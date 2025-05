Brutális mennyiségű nyugati fegyver tűnt el Ukrajnában

Ahogy a Magyar Nemzeten is beszámoltunk róla, Ukrajnában évtizedes probléma az illegális fegyverkereskedelem, amely az elmúlt években egyre inkább virágzik. Terrorcsoportokhoz és maffiahálózatokhoz is kerülhettek az odaszállított nyugati fegyverekből. A nyugati partnerek tudatában vannak a politikai és bűnügyi kockázatoknak, amelyeket az Ukrajnába küldött fegyverek jelenthetnek. Éppen ezért szigorú ellenőrzési mechanizmusokat vezettek be a fegyverszállítmányok nyomon követésére, de ennek ellenére a feketepiac is jelentős hasznot húz a háborúból.

Egy jelentésből kiderül hova kerültek az Ukrajnába küldött nyugati fegyverek (Fotó: NurPhoto/Dmytro Smolienko)