Lövöldözés volt egy klubban, többen meghaltak + videó

Három ember meghalt és nyolcan megsérültek egy brooklyni klubban. Lövöldözés tört ki a szórakozóhelyen.

Magyar Nemzet
2025. 08. 17. 14:50
Fotó: KYLE MAZZA Forrás: NurPhoto
Jessica Tisch, New York-i rendőrfőkapitány sajtótájékoztatón elmondta, hogy a tragédia a Crown Heights negyedben található klubban történt. A lövöldözés során az NBC beszámolója szerint hárman meghaltak. 

A lövöldözés kapcsán már zajlik a nyomozás
Fotó: KYLE MAZZA /NurPhoto

Több elkövető is volt – mondta el a rendőrség képviselője, hozzátéve, hogy a nyomozás jelenleg is zajlik, őrizetbe vétel pedig még nem történt.

A halálos áldozatok között volt egy 27 és egy 35 éves férfi is. A nyolc sérültet nem életveszélyes sérülésekkel szállították a helyi kórházakba. Nemrég hasonló incidens rázta meg a várost. Akkor egy mentálisan beteg férfi kezdett ámokfutásba egy irodaházban. 

Borítókép: New York-i rendőrök egy helyszínen (Fotó:AFP)

