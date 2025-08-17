Lövöldözés volt egy klubban, többen meghaltak + videó

Jessica Tisch, New York-i rendőrfőkapitány sajtótájékoztatón elmondta, hogy a tragédia a Crown Heights negyedben található klubban történt. A lövöldözés során az NBC beszámolója szerint hárman meghaltak.

A lövöldözés kapcsán már zajlik a nyomozás

Fotó: KYLE MAZZA /NurPhoto

Több elkövető is volt – mondta el a rendőrség képviselője, hozzátéve, hogy a nyomozás jelenleg is zajlik, őrizetbe vétel pedig még nem történt.

🚨 Seven Shot in Crown Heights Brooklyn NY — Chaos on Franklin Ave



Police locked down 903 Franklin Avenue after a hail of gunfire left seven people wounded. NYPD rushed in under a Level 1 Mobilization, flooding the area with cops and emergency crews. The block is taped off as… pic.twitter.com/4rDqFEj48t — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) August 17, 2025

A halálos áldozatok között volt egy 27 és egy 35 éves férfi is. A nyolc sérültet nem életveszélyes sérülésekkel szállították a helyi kórházakba. Nemrég hasonló incidens rázta meg a várost. Akkor egy mentálisan beteg férfi kezdett ámokfutásba egy irodaházban.

Three people are dead, eight others wounded after a shooting at the Taste of the City lounge in Crown Heights, Brooklyn early Sunday. pic.twitter.com/1dQzyLKiUd — Eyewitness News (@ABC7NY) August 17, 2025

Borítókép: New York-i rendőrök egy helyszínen (Fotó:AFP)