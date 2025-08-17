Lövöldözés volt egy klubban, többen meghaltak + videó

Jessica Tisch, New York-i rendőrfőkapitány sajtótájékoztatón elmondta, hogy a tragédia a Crown Heights negyedben található klubban történt. A lövöldözés során az NBC beszámolója szerint hárman meghaltak.
Több elkövető is volt – mondta el a rendőrség képviselője, hozzátéve, hogy a nyomozás jelenleg is zajlik, őrizetbe vétel pedig még nem történt.
A halálos áldozatok között volt egy 27 és egy 35 éves férfi is. A nyolc sérültet nem életveszélyes sérülésekkel szállították a helyi kórházakba. Nemrég hasonló incidens rázta meg a várost. Akkor egy mentálisan beteg férfi kezdett ámokfutásba egy irodaházban.
Borítókép: New York-i rendőrök egy helyszínen (Fotó:AFP)